從鄭爽代孕棄養醜聞 看中國大陸代孕黑市現象

中國女星鄭爽日前被爆出代孕棄養醜聞，引發社會譁然。目前各國對於代孕的態度各不相同，法國、瑞士、德國等國家禁止代孕；在英國，非商業性質的代孕屬於合法行為；美國則有26個州對代孕有不同程度的法律認可；但代孕在中國是非法的，然因法律僅對代孕從業者進行管理，且懲處力道不強，導致代孕黑市屢禁不絕。

中國代孕黑市繁榮

鄭爽在18日被爆與前男友張恒曾赴美雇用2位代理孕母生子，但後來與張恒分手，從流出的錄音檔聽到，鄭爽在胎兒7月大時想墮胎，兩個孩子出生後還打算棄養，引發社會譁然，並遭廣電總局下令封殺演出。張恒解釋，因為要照顧兩個孩子，已被迫滯留美國。據悉，孩子回國需父母雙方辦護照，但等不到鄭爽簽字，恐變成棄嬰，送進美國福利機構。

代孕在中國是非法的，根據《新華網》報導，中國地下代孕黑市呈現畸形繁榮，經調查發現，在不少婦產科醫院的廁所門板上，「代孕」、「賣卵」及「包生兒子」等廣告。

據先前《新華網》調查，有統計數據顯示，中國有生育障礙的夫婦比例為10%至15%，其中需人工生殖輔助技術介入才能懷孕的約有20%。很多人在花費了幾萬元甚至幾十萬人民幣治療不孕不育後，仍未能如願生子。因此，將目光轉投向代孕服務。

據不完全統計，目前中國的代孕中介已達400多家，大多屬於「地下交易」。一般情況下，挑選卵子價格為6萬至10萬人民幣左右；代孕價格則按照不同檔次定價，有不包成功的、包成功的、包生兒子的等，價格也從40萬至135萬人民幣不等。

禁代孕法規未完善

報導指出，目前各國對於代孕的態度各不相同，法國、瑞士、德國等國家禁止代孕；在英國，非商業性質的代孕屬於合法行為；美國則有26個州對代孕有不同程度的法律認可。至於我國，則在去年5月一讀通過《人工生殖法》修正草案，可對代孕者提供酬金，之後審查若通過，即預告未來將實現代理孕母合法化。

中國《人類輔助生殖技術管理辦法》明確規定，醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。對醫療機構實施代孕技術的行為，衛生行政部門應給予警告、處以3萬人民幣以下罰款，並給予有關責任人行政處分。但因目前法律只能對正規的醫生和醫療機構進行管理，委託代孕者及代孕者都沒有相關的法律懲處措施（因此鄭爽去美國代孕未違法），加上懲處力度不強，使代孕黑市仍屢禁不絕。

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