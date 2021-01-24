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中國擬2022年發射首顆綜合性太陽探測衛星

中央社 / 台北24日電

中國計劃明年上半年發射首顆綜合性太陽探測衛星。中國科學院紫金山天文台表示，衛星發射後，將詳細記錄太陽活動的情況，為太空天氣預報提供數據。

香港01報導，中國第一顆綜合性太陽探測衛星「先進天基太陽天文台（ASO-S）」主要科學目標為研究「一磁兩暴」，即太陽磁場以及兩類最劇烈的太陽爆發現象：閃焰和日冕物質拋射。

同時，太陽衛星將為太空天氣預報提供數據，可以提前至少40小時得到日冕物質拋射資訊，可在重大影響前預警。

南京中科院紫金山天文台首席科學家甘為群表示，太陽距離地球平均達1.5億公里，一旦太陽發生異常活動，閃焰和日冕物質拋射產生的磁雲會裹挾著大量帶電高能粒子，直奔地球而來，與現代生活息息相關的電磁環境將受到嚴重破壞，因此持續監測太陽活動非常有必要。

甘為群稱，2003年萬聖節期間就有類似事件發生，「多顆科學衛星遭受不同程度損害，全球衛星通信受到干擾，GPS定位也大受影響，從太空到地面，各種需要即時通信和定位的交通系統都不同程度癱瘓」。

甘為群表示，ASO-S搭載3台有效載荷，用於測量太陽磁場，以及觀測日冕物質拋射和太陽閃焰。它將在距離地表720公里的地球極軌工作，可滿足近乎24小時連續觀測太陽的要求。

他說，衛星初樣性能已通過環境模擬和高低溫試驗等所有試驗，預計年底完成飛行樣機研製，明年上半年擇機發射。

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