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中國大陸最嚴返鄉令惹議 官方再上火線釋疑

中央社 / 台北23日電

中國當局20日加碼防疫措施，要求返鄉人員須憑7日內核酸檢測證明，還要居家健康監測14天，引發隔離期比假期長的爭議。今天官方再出面說明，強調居家健康監測是非必要不外出，而非隔離。

中國國家衛健委20日發布「冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案」，規定返鄉人員需持7天內有效的2019冠狀病毒核酸檢測陰性結果返鄉，返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天還要進行一次核酸檢測。

這項新規被中國網友稱為「史上最嚴返鄉令」、「假期7天、隔離14天，隔離期比假期長，不給返鄉就直說」，過去3天在網路上持續熱議。

為了安撫民眾的心情以及政策宣導，當局今天再度發布「冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案重點問題答問2」，名列5點民眾討論的熱點與常見問題。

根據這份公告，新規將從1月28日春運開始後實施，到3月8日春運結束後截止。

針對外界所說「隔離期比假期長」的質疑，公告中強調，14天居家健康監測，是要求自主做好體溫、症狀監測，身體不適應及時就醫，非必要不外出，但並非像隔離一樣不得外出。

公告也說明，相關規定是規範自城市返回農村地區，若是要從鄉村返回城市，則依目的地的相關規定辦理。

至於在28日前已經返鄉的民眾，公告稱，雖不用依新規進行核酸檢測，但仍需配合目的地要求，若當地要求提前返鄉人員進行核酸檢測，就必須做。

除此之外，公告也說明新規中的「網格化管理」，是指將農村區分為數個網格，村委會人員、醫生和民警人力資源，以網格為單位，對返鄉人員做好登記、健康監測與宣傳教育等工作。

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