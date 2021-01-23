回顧封城一週年 武漢市民指隱匿疫情造成蔓延

武漢封城屆滿一週年，走過疫情的武漢人，有人批評當局隱瞞疫情，使親人喪生、疫情蔓延；也有人在封城期間一度失去活下去的動力，已寫好遺書。試圖對外發聲的市民，至今仍被當局監視。

2020年1月23日，中國當局首度證實2019冠狀病毒疾病（COVID-19）會人傳人後，無預警宣布武漢封城，讓這座千萬人口的城市展開一場與COVID-19的戰爭。

張海的父親在去年2月染疫過世，骨灰至今仍放在武昌的殯儀館。張海接受美國之音（VOA）採訪時說，他的父親去年1月到武漢的一家醫院治療腿部骨折，沒想到在院內感染，15天後便撒手人寰。

張海指，如果疫情暴發之初，政府沒有刻意隱瞞、淡化疫情，父親就可能避免去醫院，也不致感染病毒。「如果真的能生命至上，人民至上，就不會發生武漢這種瞞報的犯罪行為。」

武漢的疫情趨緩後，中國重新譜寫抗疫敘事，把武漢從疫情爆發地，改寫成抗疫有成的「英雄城市」。

然而張海批評，「你總是強調你後來取得的成績，但是你把前期瞞報的那個關鍵時間節點刻意地抹去，這種行為就是對這些逝者的不尊重，這些逝者都曾經是鮮活的生命。」

報導指出，去年4月，張海控告武漢政府瞞報疫情，案子一路打到了最高法院。期間他不斷受到當局騷擾，微博帳號被封了6個、微信被監控、電話被監聽。

而張海並非唯一與當局持不同意見而被監視的武漢居民，報導指，在封城週年之際，武漢有一批異議者收到當局的指令，要求不許接受外媒採訪。

武漢市民張毅受訪時指出，「我們這一年就是活著，為活著而活著。太多的人間悲劇在武漢上演，我們聽著也很傷感。所以我們現在就是先活著吧，活著就能見證歷史，看誰活到最後。」

報導提到，受訪後不久，張毅被當局帶到外地「旅遊」，避免他與媒體接觸。這是中國當局在政治敏感時期，針對異議人士的慣用手段。

家住武漢的青潤在接受英國廣播公司（BBC）中文網採訪時說，自己在封城期間曾發燒，當時一度懷疑自己染病，甚至已經把遺書都寫好了，所幸他後來痊癒。不過他在疫情趨緩後接受了檢測，發現自己確實已有抗體。

雖然經歷了封城、一度感染甚至絕望，但青潤仍對於當局的處置方式感到滿意。不過他也強調，疫情期間看到很多官員瀆職，認為「該追究的責任一定得追，不能推」。