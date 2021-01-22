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可怕！男嬰玩耍掉滾水「煮10分鐘」 智障媽哭喊：肉都燙白了

聯合新聞網 / 綜合報導
山西一名10個月大男嬰不慎掉入高溫滾水鍋裡，10分鐘後才被發現。 示意圖／ingimage
山西一名10個月大男嬰不慎掉入高溫滾水鍋裡，10分鐘後才被發現。 示意圖／ingimage

家中有嬰兒的家庭一定要特別注意孩子的行動，中國大陸近日發生一起悲劇，一名僅僅10個月大的男嬰竟掉進滾水鍋裡煮10分鐘，等媽媽發現急忙救起時，身上皮膚都已燙成白色。由於男嬰父母皆有智能障礙，難以負荷龐大醫療費，因此他們希望有好心人願意給予協助。

根據騰訊新聞報導，山西一名10個月大男嬰趁著媽媽不注意時，沿著自家窗台玩耍，沒想到就這樣不小心掉進一旁高溫的滾水鍋裡，直到10分鐘後，媽媽聽到廚房傳來哭聲，才驚覺孩子出事並急忙救出。

男嬰傷勢嚴重，媽媽哭著表示，將他抱起後身上都變白了。緊急送醫後，確認身上燙傷痕跡超過50%，以2度和3度為主，其中四肢跟臀部影響最大，不過所幸並無生命大礙，但後續還得再接受2至3次的手術。

男嬰的姑姑表示，弟弟本身有癡呆、弟媳則是低智商，兩人為了讓小孩治療，已經花了人民幣9萬元（約新台幣38萬元），後續恐怕難以負荷。男嬰的母親也表示，希望有好心人能伸出援手，直呼「孩子是無辜的」，請求大家幫幫忙。

男童媽媽對於自己的疏失感到懊悔。 圖擷自騰訊視頻
男童媽媽對於自己的疏失感到懊悔。 圖擷自騰訊視頻

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