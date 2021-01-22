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京哈高鐵全線貫通 北京至哈爾濱5小時內可到

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為京哈高鐵的始發站北京朝陽站。中新社
圖為京哈高鐵的始發站北京朝陽站。中新社

北京至哈爾濱高鐵北京至承德段今日開通營運，京哈高鐵實現全線貫通，北京至哈爾濱最快4小時52分鐘可達，至瀋陽2小時44分可達。大陸鐵路部門已於21日起發售京哈高鐵京承段動車車票。

相關報導指出，京哈高鐵南起北京市朝陽區，向北途經北京市多區、河北省承德市、遼寧省、吉林省，終點至黑龍江省哈爾濱市，全長1,198公里，時速設計350公里。

京哈高鐵的瀋陽至哈爾濱段在2012年12月1日已開通，承德至瀋陽段於2018年12月29日開通運營。此次開通的北京至承德路段長192公里，設有北京朝陽、順義西、懷柔南、密雲、興隆縣西、安匠、承德南7座車站。

京哈高鐵是大陸的「八縱八橫」高鐵網京哈－京港澳通道的重要組成部分。全線通車後新增了一條東北地區進出關高鐵通道，便利東北、華北地區人民群眾出行，釋放進出關鐵路貨運能力，密切環渤海地區和東北老工業基地間的聯繫。這將對促進區域經濟社會發展，推動京津冀協同發展、東北全面振興戰略實施，有重要的意義。

京哈高速鐵路路線圖。圖／取自人民日報
京哈高速鐵路路線圖。圖／取自人民日報

高鐵 北京

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