陸倡就地過年 預製菜快速崛起

受到新冠肺炎疫情影響，大陸各地倡導「就地過年」，今年許多生活在大城市的人可能會選擇「不遠行、家裡蹲」的方式就地過年。商業查詢平台天眼查21日發布的「年味」大數據報告顯示，春節檔、劇本殺、周邊遊、預製菜等成為牛年春節四大新熱門。

中新社報導，近期，北京、上海、河北、山東、天津、河北、安徽、福建、浙江等多地先後發出「春節期間非必要不返鄉」的倡議。多地鼓勵企業採取發放「留崗紅包」、安排休閒旅遊活動等方式「留人過年」。與此同時，不少商家們也瞄準了這一新情況，2021年春節可能會出現一些新的熱門活動和趨勢。

吃年夜飯是春節重要的習俗之一。不過，受疫情影響，今年部分地區餐飲企業的年夜飯訂餐量或有所下降。不過，另一種餐飲服務快速崛起，那就是「預製菜」。預製菜是經預加工而成的成品或半成品菜品，消費者在購買之後只需要經過簡單烹調甚至直接食用。

天眼查數據顯示，通過界定企業名稱或經營範圍包含「速凍、預製菜、預製食品、半成品食品、即食、淨菜」的企業發現，截至目前，中國大陸共有超過6.9萬家相關企業。從地域分布來看，山東省的相關企業數量最多，占中國大陸的13.71%。

在「吃」之外，報告稱，春節檔、劇本殺、周邊遊等或將成為遊樂方面的三大熱門，幫助在異地過年的人安放「鄉愁」。

2021年的春節檔即將開啟，「唐人街探案3」「你好，李煥英」「新神榜：哪吒重生」等在內的7部電影將上映。

線上開語音、開視訊玩劇本殺可能代替部分的線下朋友聚會。報告顯示，劇本殺近年來發展表現迅猛，目前有超過6500家相關企業。其中，2020年共新增劇本殺相關企業超過3100家，較2019年同比增長63%。大量知名的線上劇本殺平台、劇本殺遊戲社交平台出現。

此外，周邊遊、本地遊可能延續熱度。官方數據顯示，從去年端午假期到「十一」假期，鄉村遊、本地遊、周邊遊等近程旅遊成為遊客出遊的熱點。報告認為，春節假期，這一趨勢可能延續。目前，中國大陸提供本地遊、周邊遊相關服務的企業數量超334萬家，其中廣東省最多，其次為山東、江蘇、上海和貴州。