A走松鼠幾十斤冬糧遭轟爆 湖南妹很抱歉：全數歸還+送烤紅薯

天氣寒冷，人都會多買點食物過冬，更何況是動物。日前大陸湖南1名女子上山砍柴時，意外發現一個有栗子的洞，並高興的從洞裡挖出幾十斤栗子，之後還放上網分享。不過，很快有網友指出這些可能是松鼠冬天的存糧，批評她「缺那點吃的嗎，松鼠一夏天辛苦採的」。女子挨罵後良心發現，去還栗子之餘還送賠禮道歉。

陸媒報導，1月15日，湖南長沙1名女子分享自己去砍柴時，意外發現1個洞，看到好像有幾個栗子，就不停用棍子弄出來，「幾十斤，弄不完，冬有板栗應該是這樣來的」。她回家後還用大鐵桶裝起栗子拍照，更剝開栗子展示果肉。

不過有網友看到照片後認為，那些栗子很可能是松鼠的冬季存糧，批評「缺那點吃的嗎，松鼠一夏天辛苦採的，就讓她全拿了」、「對你來說是免費的板栗，松鼠沒它會死，妳沒它活得好好的」。有網友分享長沙嶽麓山的小道上有很多洞，裡面好多花生、栗子和瓜子，那些都可能是松鼠的糧食。

女子挨轟後似乎良心過不去，陸媒形容她接連受網友「靈魂拷問」後覺得不妥，之後拍片說自己當時沒有想這麼多，聽完大家意見後決去拿去還，「全部都還回去了」，只見她將一整桶的栗子不停倒入洞內，兼且送上自家的烤紅薯當「賠禮道歉」。網友還留言提醒她要向松鼠說聲對不起。

女子已將栗子全數歸還，還加碼送紅薯。 擷取自微博

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文章授權轉載自《香港01》