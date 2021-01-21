香港男國中生想傾訴煩惱 卻遭狼師伸爪「隔衣摸乳」
香港一名英文男老師日前涉嫌非禮3名男學生，案件今（21日）在港區域法院續審。其中一名當事人Y指出，曾與被告在課室內單獨對談時，遭對方伸手入衣服，並遭老師隔著衣服撫摸乳頭。而當時這名男學生之所以會跟老師單獨對談，是因為正在聊自己「暗戀其他女生」的感情事。
被告吳浩楠，35歲，否認於2015至2017年間，在一所中學內非禮3名當時年約15歲的男學生。
談感情學業問題被告突鎖門關燈
現年21歲的事主Y供稱，於2016年1月20日，他在課後於教室內跟被告傾談，Y有講及其感情及學業等問題。他指被告在傾談期間鎖上房門，又關掉室內的燈。二人坐在沙發上繼續傾談。期間，被告的手搭在Y的膊頭，之後把手伸入對方的衣服內。
被摸乳頭下傾談約10分鐘
Y稱他當時身穿校服，並穿上毛衣和校䄛。被告把手伸入他的毛衣和裇衫之間，一邊撫摸Y的左邊乳頭，一邊和Y傾談，為時約10分鐘。
被告隨後把手伸至Y的大腿內側，貼近其下體，然後撫摸約10分鐘，期間兩人亦繼續傾談。Y指被非禮的過程感不適，但未有著對方停手。Y解釋，因擔心會遭被告改動其成績。
覺屬小事未告知家人
因天色漸暗，Y稱要返家離開。隔天，Y把事件告知坐隔離位的同學。事件最終報警，而Y在報警前，因覺得事件屬小事，加上害羞，因此在一度未有告知家人和校方。
Y正談及喜歡了一名女生
Y在盤問時透露，當時和被告談及的感情問題，為Y喜歡了一名女生。而他遭被告摸乳頭和大腿內側時，亦繼續和被告談及其感情問題。
辯方律師向Y指被告並未有非禮他，Y否認。律師續指Y和被告當晚曾透過WhatsApp傳訊息，之後亦續有以短訊聯絡，包括談及Y的感情問題，和向被告請教英語問題等。Y同意，又稱當時和被告仍為友好的關係。
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文章授權轉載自《香港01》
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