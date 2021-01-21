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上海增3例本土確診 兩家醫院暫停門診

中央社 / 上海21日電

上海今天新增3例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的確診病例，一處居民區列為中風險地區，且居民將集中至賓館隔離；主動篩查出病例的兩家醫院已暫停門診。

上海市政府新聞辦公室今天舉行防控工作第90場新聞發布會，上海市衛生健康委主任鄔驚雷、黃浦區副區長左軼梅、上海市新冠肺炎（COVID-19）臨床救治專家組組長張文宏出席說明。

今天新增的3個病例中，病例1和病例2都是在新冠病毒核酸例行檢測中由醫院方主動發現，病例3則是病例1的朋友，是上海市疾控中心在對病例1的密切接觸者排查中，發現其病毒核酸檢測結果為陽性。

鄔驚雷說，經市疫情防控指揮部研究決定，將黃浦區昭通路居民區（福州路以南區域）列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。中風險地區相關人員原則上不離滬，離滬須持7日內核酸檢測陰性證明。

左軼梅則表示，由於這區屬於老區，為避免對居民生活造成不便，將會讓居民入住賓館集中封閉管理，對有醫療需求者也會安排閉環接送。

上述前兩個主動被篩查出的病例，分別是在復旦大學附屬腫瘤醫院對醫院外包後勤保障人員的例行檢測，以及上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院對醫院相關人員的例行檢測中發現。

目前，腫瘤醫院的徐匯院區和仁濟醫院的西院區已經實施閉環管理，暫停門診服務。

由於仍會有腫瘤病人需要放射治療和化療，鄔驚雷表示，這類需門診的病人經核酸檢測確認陰性後，會安排到腫瘤醫院的浦東院區繼續放療和化療。

張文宏說，這次疫情「出乎意料又在意料之中」。基於全國疫情的新形勢，上海出現本土病例不是偶然事件，但關鍵在於後續的處理是否可以及時控制住。

他說，透過「快速反應，及時處置，精準檢測，動態清零」的策略，疫情可以在未來的幾週內得到控制。

上海目前已篩查相關人員1萬4411人，1萬971人檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

上海 疫情 腫瘤

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