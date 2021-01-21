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鄭爽慘遭封殺 陸廣電總局：不會給她發聲露臉機會

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸女星鄭爽因陷入「代孕棄養」風暴，慘遭全面封殺。（取自鄭爽個人微博）
大陸女星鄭爽因陷入「代孕棄養」風暴，慘遭全面封殺。（取自鄭爽個人微博）

陷入「代孕棄養」風暴的大陸女星鄭爽遭到徹底封殺。由大陸國家廣播電視總局主管的重點刊物《廣電時評》在微信公眾號發文痛批鄭爽「私德有虧」，強調「不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台」。

《廣電時評》20日晚間發布一則題為「代孕棄養者，德不優法不容」的文章稱，「我們注意到，近日有關演員鄭爽境外代孕、曾欲棄養的消息引發輿論強烈反響。」

文章表示，「代孕不是私事，與法不合，有違社會主義公德。我國禁止任何形式的代孕行為，代孕、棄養更是違背社會公德和公序良俗。規避法律，境外代孕，又意欲棄養，這樣的演員，私德有虧。演藝人員私德有虧，無論作品如何，其本人在廣播電視和網絡視聽上的社會公德示範作用不會積極正面。」

《廣電時評》強調，「行業主管部門的相關政策要求是明確的，嚴格的。廣大人民群眾不願意、不接受、也不允許醜聞劣跡者汙染我們的社會公德和公序良俗。我們不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台，一如既往，堅決為廣大人民群眾提供健康向上螢屏聲頻。」

在爆發「代孕棄養」風波後，廠商紛紛跟鄭爽終止合作關係。Prada本月19日就宣布，Prada集團已終止與鄭爽的所有合作關係。鄭爽代言Prada僅8天時間。

英國珠寶品牌LOLA ROSE中國區官方微博，隨後也於19日晚間宣布，已向鄭爽方發出「解約告知函」，終止雙方一切品牌合作關係。

《時尚芭莎》雜誌官方微博則將所有與鄭爽相關的內容全數刪除，鄭爽代言的廣州寶潔旗下Aussie袋鼠洗護髮用品的微博也已搜索不到任何關於鄭爽的相關訊息。

大陸華鼎獎組委會宣布，撤銷鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」、「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」等榮譽稱號，收回並註銷其獎勵證書、獎杯。

華鼎獎組委會並表示：「代孕棄養事件的曝光，讓鄭爽的人設瞬間崩塌，這是她咎由自取，更與當初我們授予榮譽的初衷背道而馳。所有人都為曝光的代孕棄養行為而感到震驚。踐踏公民權益、敗壞人倫道德是對我們所珍惜的一切的挑戰。這絕不能容忍。」

鄭爽

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