中國加碼防疫阻春節返鄉 網怒：不讓回家直說
中國當局今天加碼防疫措施，要求返鄉人員須憑7日內核酸檢測證明，還要居家健康監測14天，已在網路引發強烈不滿與質疑。網友痛批定義不明且做法擾民，擺明就是「不讓回家」。
中國國家衛健委今天發布「冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案」，規定返鄉人員需持7天內有效的2019冠狀病毒核酸檢測陰性結果返鄉，返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天還要開展一次核酸檢測。
此舉已嚴重衝擊中國人傳統最重視與家人團聚的春節，而且距離除夕不到20天，離「春運」起跑更只剩7天，讓大陸民眾措手不及。消息一出，立刻在社群平台上成為焦點話題。
截至發稿，新浪微博的話題「春節返鄉需持7日內核酸陰性證明」已有6.7億閱讀量，超過12萬則討論。
在官媒「央視新聞」微博相關新聞討論串，超過10萬網友留言一面倒批評；其後，留言已被鎖住看不到。
網友主要的質疑包括：具體執行政策不明，返鄉定義不明，同一省跨市、縣是否就需要核酸檢測證明？目的地是否必須有親人戶籍在才算？「回男朋友家看家長」是否算返鄉？返鄉後還要不要隔離？到隔壁市辦年貨算不算？傳統定義春節是2月12日大年初一起算，新政策適用的期間範圍也沒說明清楚。
網友不滿反問：「春節假期才7天，隔離14天？」、「乾脆直接交通運輸停運吧，還省檢測的錢，你這不就是隱形強制不讓你回家嗎？」、「大家都跑去醫院檢測了，不危險嗎？」
許多網友表明對新政策無法理解，認為低風險區也要這麼做不合理；來自農村的網友則直批此舉擺明歧視；還有多名激動網友甚至在官媒新聞留言區爆粗口。
「頭條新聞」在微博發起網友調查：「今年你還返鄉過年嗎？」，至截稿已有超過15萬人投票。其中，7.6萬人仍選擇「會，回家的票已經買好了」；3.3萬人選擇「不會，假期不夠且不安全」；3.7萬人則選擇「還在觀望中」。
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