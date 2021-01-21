粵大豐華高速路 鴻圖隧道貫通

據中國鐵建股份有限公司消息，20日凌晨6時隨著最後一次爆破成功，廣東省在建第二長高速公路隧道——鴻圖特長隧道左洞順利貫通。大豐華高速公路關鍵控制性隧道工程，經過建設者三年鏖戰實現雙洞全部貫通，為加快梅州蘇區融入粵港澳大灣區打下堅實基礎。

據中新社報導，大豐華高速公路作為粵東地區東西向路網加密線，將構建粵東大埔、五華、豐順縣等原蘇區縣間便捷通道，主線採用雙向四車道高速公路標準，設計時速100公里。

其中，由中鐵十二局集團和保利長大公司共同承建的、單洞總長1萬2686公尺的鴻圖特長隧道，位於豐順縣湯西鎮和五華縣郭田鎮，橫穿海拔較高的蓮花山脈八鄉山鴻圖嶂，最大埋深740公尺，隧址區地質條件複雜、裂隙發育，存在斷層破碎帶、岩爆、大變形、高壓突泥突水等不良地質災害，施工過程中面臨高壓湧水等不良地質影響。

業內人士說，大豐華高速公路建設是進一步完善粵東北高速公路網，補齊梅州蘇區交通短板，加快珠江三角洲與海峽西岸區域經濟聯動的需要。建成通車後，將與大潮高速、汕梅高速、汕湛高速、興汕高速公路等聯通，構成梅州蘇區快捷通達廣州、深圳等珠三角地區及漳州、廈門等海峽西岸地區交通網絡，對於促進梅州蘇區經濟振興具有重要的意義。