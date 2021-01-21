快訊

直播／拜登宣示就職第46任總統 國會山莊會場典禮進行中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粵大豐華高速路 鴻圖隧道貫通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

據中國鐵建股份有限公司消息，20日凌晨6時隨著最後一次爆破成功，廣東省在建第二長高速公路隧道——鴻圖特長隧道左洞順利貫通。大豐華高速公路關鍵控制性隧道工程，經過建設者三年鏖戰實現雙洞全部貫通，為加快梅州蘇區融入粵港澳大灣區打下堅實基礎。

據中新社報導，大豐華高速公路作為粵東地區東西向路網加密線，將構建粵東大埔、五華、豐順縣等原蘇區縣間便捷通道，主線採用雙向四車道高速公路標準，設計時速100公里。

其中，由中鐵十二局集團和保利長大公司共同承建的、單洞總長1萬2686公尺的鴻圖特長隧道，位於豐順縣湯西鎮和五華縣郭田鎮，橫穿海拔較高的蓮花山脈八鄉山鴻圖嶂，最大埋深740公尺，隧址區地質條件複雜、裂隙發育，存在斷層破碎帶、岩爆、大變形、高壓突泥突水等不良地質災害，施工過程中面臨高壓湧水等不良地質影響。

業內人士說，大豐華高速公路建設是進一步完善粵東北高速公路網，補齊梅州蘇區交通短板，加快珠江三角洲與海峽西岸區域經濟聯動的需要。建成通車後，將與大潮高速、汕梅高速、汕湛高速、興汕高速公路等聯通，構成梅州蘇區快捷通達廣州、深圳等珠三角地區及漳州、廈門等海峽西岸地區交通網絡，對於促進梅州蘇區經濟振興具有重要的意義。

高速公路 大埔

延伸閱讀

國道開車撞擊異物 山羌卡保險桿死亡

影／BMW M4無限速公路上演驚魂記 280-140km/h 2秒急煞！

粵港澳共建世界級港口、機場群

不認識「槽化線」嗎？　跨越國道槽化線最高罰6千！

相關新聞

陝西臘八 各地特色食品多

1月20日是農曆臘八，西安市永興坊展示陜西關中、陜南、陜北不同地區臘八節裡的特色食品，讓遊客感受陜西各地不同的民俗。

洋山特保區二期 海關驗收

作為上海自由貿易試驗區臨港新片區支撐的洋山特殊綜合保稅區（二期），20日通過海關牽頭組織驗收。

粵大豐華高速路 鴻圖隧道貫通

據中國鐵建股份有限公司消息，20日凌晨6時隨著最後一次爆破成功，廣東省在建第二長高速公路隧道——鴻圖特長隧道左洞順利貫通...

北海馮家江治汙 營造濕地公園

冬日暖陽照耀，廣西濱海城市北海市的馮家江濱海國家濕地公園內的宜人景象隨處可見，綠樹花草生機盎然，紅樹林鬱鬱蔥蔥，白鷺等珍...

大陸科學家開發新基因療法 有望逆轉老化過程

中國科學家最近開發出新基因療法，能夠在老鼠身上逆轉一部分老化效應，同時延長其壽命，這些研究發現有朝一日或許有助於發展出適...

男子拿安全錘衝駕駛座突襲 巴士司機忍痛先急煞救全車40人

中國貴州六盤市一輛行駛中的巴士上近日發生驚險一幕，一名男子毫無先兆地用安全錘襲擊司機，甚至打至頭部血流不止。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。