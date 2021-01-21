洋山特保區二期 海關驗收

作為上海自由貿易試驗區臨港新片區支撐的洋山特殊綜合保稅區（二期），20日通過海關牽頭組織驗收。

據新華社報導，走進上海欣林供應鏈管理有限公司位於洋山特殊綜合保稅區近8000平方公尺的倉庫，只見高高的貨架上堆滿了奶粉、白砂糖、牛奶、紅酒、醫療器械等進口商品。這家物流企業的關務經理顧偉傑說：「在洋山開展進口業務，貨物到港即使暫無清單，也可做到當天入庫，保證了我們快速分撥和出貨。」

暫無清單也能當天入庫，緣於洋山特殊綜合保稅區作為大陸唯一的特殊綜合保稅區，率先實施了一線逕予放行、不設海關帳冊等改革舉措，即對於不涉證、不涉檢的貨物，海關直接放行，企業可直接提貨、發貨。

來自上海海關的最新資料顯示，自2020年5月一期揭牌以來，洋山特殊綜合保稅區已建立一線完全放開、二線單側申報（即由以往區內外企業雙側申報制度改為區外企業單側申報制度）、區內充分自由、帳冊全面取消、統計高度簡化的制度框架，設計之初的「特」正在逐步呈現。

與洋山特殊綜合保稅區二期揭牌相配套，融資租賃異地委託監管、「保稅+研發+維修」、原油期貨保稅交割等一批經濟發展新亮點正在同步孕育。