快訊

直播／拜登宣示就職第46任總統 國會山莊會場典禮進行中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洋山特保區二期 海關驗收

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

作為上海自由貿易試驗區臨港新片區支撐的洋山特殊綜合保稅區（二期），20日通過海關牽頭組織驗收。

據新華社報導，走進上海欣林供應鏈管理有限公司位於洋山特殊綜合保稅區近8000平方公尺的倉庫，只見高高的貨架上堆滿了奶粉、白砂糖、牛奶、紅酒、醫療器械等進口商品。這家物流企業的關務經理顧偉傑說：「在洋山開展進口業務，貨物到港即使暫無清單，也可做到當天入庫，保證了我們快速分撥和出貨。」

暫無清單也能當天入庫，緣於洋山特殊綜合保稅區作為大陸唯一的特殊綜合保稅區，率先實施了一線逕予放行、不設海關帳冊等改革舉措，即對於不涉證、不涉檢的貨物，海關直接放行，企業可直接提貨、發貨。

來自上海海關的最新資料顯示，自2020年5月一期揭牌以來，洋山特殊綜合保稅區已建立一線完全放開、二線單側申報（即由以往區內外企業雙側申報制度改為區外企業單側申報制度）、區內充分自由、帳冊全面取消、統計高度簡化的制度框架，設計之初的「特」正在逐步呈現。

與洋山特殊綜合保稅區二期揭牌相配套，融資租賃異地委託監管、「保稅+研發+維修」、原油期貨保稅交割等一批經濟發展新亮點正在同步孕育。

海關 上海 紅酒

延伸閱讀

湖南去年外貿新高 對東協增3成

上海宣判 4人需付105萬處置費

疫情下增長迅猛 大陸去年跨境電商進出口增長逾3成

貿易戰下 2020年中美貿易額反增8.8%

相關新聞

陝西臘八 各地特色食品多

1月20日是農曆臘八，西安市永興坊展示陜西關中、陜南、陜北不同地區臘八節裡的特色食品，讓遊客感受陜西各地不同的民俗。

洋山特保區二期 海關驗收

作為上海自由貿易試驗區臨港新片區支撐的洋山特殊綜合保稅區（二期），20日通過海關牽頭組織驗收。

粵大豐華高速路 鴻圖隧道貫通

據中國鐵建股份有限公司消息，20日凌晨6時隨著最後一次爆破成功，廣東省在建第二長高速公路隧道——鴻圖特長隧道左洞順利貫通...

北海馮家江治汙 營造濕地公園

冬日暖陽照耀，廣西濱海城市北海市的馮家江濱海國家濕地公園內的宜人景象隨處可見，綠樹花草生機盎然，紅樹林鬱鬱蔥蔥，白鷺等珍...

大陸科學家開發新基因療法 有望逆轉老化過程

中國科學家最近開發出新基因療法，能夠在老鼠身上逆轉一部分老化效應，同時延長其壽命，這些研究發現有朝一日或許有助於發展出適...

男子拿安全錘衝駕駛座突襲 巴士司機忍痛先急煞救全車40人

中國貴州六盤市一輛行駛中的巴士上近日發生驚險一幕，一名男子毫無先兆地用安全錘襲擊司機，甚至打至頭部血流不止。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。