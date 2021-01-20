大陸科學家開發新基因療法 有望逆轉老化過程

中國科學家最近開發出新基因療法，能夠在老鼠身上逆轉一部分老化效應，同時延長其壽命，這些研究發現有朝一日或許有助於發展出適用於人體的類似療法。

路透社報導，新基因療法本月稍早刊登於醫學期刊「科學轉譯醫學」（Science Translational Medicine）。科學家發現kat7是導致細胞老化的關鍵基因，而新基因療法涉及讓kat7基因失去活性。

計畫共同主持人曲靜教授表示，他們運用的特定療法與研究成果可謂世界首創。現年40歲的曲靜是老化與再生醫學專家，任職中國科學院（Chinese Academy ofSciences）動物研究所（Institute of Zoology）。

曲靜表示：「經過6到8個月後，實驗鼠的整體外觀和抓握能力都有改善，更重要的是，老鼠的壽命延長了25%左右。」

研究團隊由中國科學院各部門的生物學家組成，他們運用CRISPR/Cas9基因剪刀技術篩選數以千計基因，尋找會促成「細胞衰老」（cellular senescence）的特定強大基因。

曲靜指出，研究團隊從大約1萬個基因中辨識出100個基因，其中kat7在促使細胞衰老方面最有效率。

儘管如此，這項療法距離準備好進行人體試驗，依然是漫漫長路。

曲靜表示：「在將新療法運用在人體老化或其他健康狀況前，還必須先在其他人體細胞種類、老鼠器官以及臨床前動物試驗中，測試kat7基因的功能。」