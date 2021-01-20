男子拿安全錘衝駕駛座突襲 巴士司機忍痛先急煞救全車40人

香港01 / 葉琪
中國貴州六盤市一輛行駛中的巴士上近日發生驚險一幕，一名男子毫無先兆地用安全錘襲擊司機，甚至打至頭部血流不止。 圖／中國之聲
中國貴州六盤市一輛行駛中的巴士上近日發生驚險一幕，一名男子毫無先兆地用安全錘襲擊司機，甚至打至頭部血流不止。 圖／中國之聲

中國貴州六盤市一輛行駛中的巴士上近日發生驚險一幕，一名男子毫無先兆地用安全錘襲擊司機，甚至打至頭部血流不止。

司機危急之際仍忍痛盡力將巴士靠邊停下，保護車上近40名乘客的安全，同時副司機則與乘客合力將男子制服。

警方事後表示，目前男子已被刑事拘留，正待進行精神鑑定。同時，司機的反應令人讚嘆，正協助相關公司為正副司機申請見義勇為基本，以弘揚正能量。

事發在1月9日上午8時許，當時福州客運班線「貴B47787號車」，正從福州返回六盤水。在經過經貴州麻江縣境內時，巴士內一名男子突然從車輛後取下車載安全錘，然後就走到車前方，不斷打向正在駕駛車輛且毫無防範的司機李財，當下李財頭部頓時受傷流血。行車紀錄顯示，巴士當時以時速74公里高速行駛中，包括司機及副司機，車上實載有39人。

副司機孫志恆驚見出事後，立即起身與乘客一起將男子制服並報警，過程中孫志恆右手受輕傷。至於李財就頭部有3處傷口，縫合13針。李財在受訪時表示，被襲擊第一下時沒有反應過來，以為是有東西掉落。李財反應過來後立即制動煞車，「當時就想趕緊把車停下」，並坦言如果再遲數秒剎車，後果不堪設想。李財又表示，他與該名從沒有任何爭執矛盾，「之前完全不認識，沒有接觸過。」

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文章授權轉載自《香港01》

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