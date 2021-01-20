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3歲女童疑遭幼稚園老師「針灸」 全身多達29個出血點

香港01 / 葉琪／報導
楊女士女兒疑遭班主任「針灸」。（影片截圖）
楊女士女兒疑遭班主任「針灸」。（影片截圖）

中國大陸再有幼稚園發現「針灸」幼童事件，陝西西安楊女士的女兒只有3歲多大，經醫院檢查全身就有多達29個出血點。

據陸媒報道，楊女子女兒是在一間名為「大興郡幼兒園」的幼稚園上學。上周四（14日）下午，楊女士接女兒回家後，聽到女兒稱腿疼，被老師「打針」了。

楊女士問孩女兒是否每個小朋友都「打針」，女兒就稱只有她一個人。楊女士檢查發現，女兒的腿部處有3個明顯出血點。楊女士隨即打電話問班主任，學校是否有為學童打針，類似接種疫苗，但班主任否認，並且稱可能是做夢夢到。

楊女士起初沒有太在意，但翌日晚上再仔細檢查，發現女兒的大腿，腰部，膝蓋上都有出血點，第二天帶往醫院檢查，經查全身竟有多達29個出血點。

楊女士曾經在與家長與班主任的聊天群組內公布事件，但班主任至今仍「已讀不回」。至於幼稚園方面，園方雖有派人到楊女士家中探望，並稱會給予一個說法，但亦至今未有任何回覆。目前，楊女士已報警處理。

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文章授權轉載自《香港01》

針灸 幼兒園

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