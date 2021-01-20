大陸「最強地級市」GDP進入「兩萬億俱樂部」

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
蘇州市城區璀燦的萬家燈火。（百度）
蘇州市城區璀燦的萬家燈火。（百度）

在大陸國家統計局公布2020年國民經濟運行數據後，各省市也陸續公布了當地的經濟數據，當中最受矚目就是江蘇省蘇州，這個大陸「最強地級市」經濟規模邁上兩萬億（兆）元人民幣，超過天津直轄市、多數省會城市。

據「蘇州新聞」微信公眾號2021年1月19日下午消息，蘇州市十六屆人大五次會議開幕。蘇州市市長李亞平代表蘇州市人民政府向大會報告工作。報告指出，蘇州五年來經濟發展量質齊升、創新轉型持續深化、綜合實力顯著增強，地區生產總值年均增長6.1%，邁上2萬億元的新台階。

從大陸全國各城市經濟發展資料來看，蘇州GDP邁上2萬億元的新台階，不但進一步坐穩了自己「最強地級市」的位置，也使得自己成功躋身「2萬億城市俱樂部」之列。

目前，大陸達到GDP「3萬億元」門檻的城市共有兩個，分別是上海北京。官方資料顯示，2019年上海GDP是38155.32億元人民幣，2019北京則是35371.3億元。

「2萬億城市俱樂部」的城市加上蘇州共有4城。其中，深圳2019年GDP是26927.09億元，廣州2019年是23628.60億元，重慶2019年是23605.77億元。

上海、北京、重慶是直轄市，深圳、廣州分別是計畫單列市和副省級城市。蘇州之後，成都、武漢2019年度GDP資料還在17000億上下，最後一個直轄市天津更在其後，這些比蘇州位階更高的城市要衝刺「2萬億城市俱樂部」尚需一段時間。

北京 上海

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