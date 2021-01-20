工人維修 漠河小火車奔馳

在中國大陸許多地方，高鐵已經走入了人們的生活。可是在地處大陸最北的大興安嶺地區，綠皮的小火車依然是林區居民出行的主要出行方式。大興安嶺風雪多，每當公路通行受阻，鐵路就成了林區居民通往外界的主要通道。

據新華社報導，這幾天差不多是大陸「北極」黑龍江省漠河市最冷的幾天了，夜晚最低溫度已經低至零下40攝氏度，白天最高溫度也不過零下25攝氏度左右。在極寒之中，仍有一些人不懼嚴寒，只為大興安嶺的小火車安全通過，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司加格達奇工務段漠河線路車間漠河道岔維修工隊工長楊玉海就是其中之一。

通往漠河的鐵路修建於20世紀，修建初期主要承擔林區林木資源的輸出職能。隨著大小興安嶺林區停伐，林區鐵路轉為保障民生、發展旅遊和林下經濟產業。

據報導，記者見到楊玉海時，他正和工友們一起在漠河站進行道岔養護維修。漠河的冬天日照時間短，早上8點多才亮的天，下午3點多就又擦黑了，此時又是旅客進出量大、貨物列車發送量多的時節，每次留給楊玉海和工友們的工作時間多則90分鐘，少時不過30分鐘。

大興安嶺地區凍土層多，溫度越低，凍土產生的形變就越嚴重，道床受氣溫變化後，就會影響軌道的形狀，威脅行車安全。極低氣溫下，原本堅硬的鋼軌、螺栓和鋼軌夾板，會出現強度下降，甚至凍折。就需要線路維修工人不斷在線路上檢查。

「越是冬天，越是忙的時候，有緊急任務的時候，半夜三更也得到崗。」楊玉海說。在維修現場，有時為保證安裝效果，維修工隊隊員甚至需要脫手套去擰工件，沒一會兒手就被凍得通紅。

線路工孫興用手中的軌道尺，檢查軌道可能發生的細微變化，差不多要把頭埋在兩根鋼軌間了，防護員任宗鑫站立在施工區域的一端，隨時盯著線路的變化，確保維修安全，還有好幾位工人，手提著40多斤重的內燃扳手，臉已經被燻黑了。

等維修結束，天色已暗了下來，一列火車向漠河站方向駛來。楊玉海和工友們的帽子、睫毛上已掛滿了霜。