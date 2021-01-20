隋唐玄武門遺址 千年再現原貌

據新華社報導，扭轉唐朝歷史發展方向的政變發生地—隋唐洛陽宮城玄武門遺址，在考古人員持續發掘下，已於日前初現全貌。報導稱，該遺址的發現對了解唐宋宮城的形制布局有重要意義，有助於研究中國古代都城的形制變化和沿革關係。

中國社會科學院考古研究所洛陽唐城工作隊隊長石自社表示，玄武門遺址為隋唐洛陽城遺址的重要部分，目前已探明玄武門遺址的建築形制、確切位置和沿革變化，理清了應天門、玄武門等宮城建築群的空間關係，並發現隋唐至北宋時期宮城的形制變化特點和遺址遷移方向。

目前，考古發掘出唐時期的門道、墩台、馬道、城垣遺跡。發掘顯示，玄武門是單門道過梁式建築結構，門道寬6公尺，東西兩側為寬13.9公尺、進深16.5公尺的墩台。墩台兩側與城牆相接，城牆南側有東西向直坡式馬道，東側馬道長約40公尺，西側馬道長約50.5公尺。

隋唐洛陽宮城玄武門時隔千年「重現」，圖為目前發掘出的玄武門遺址門道遺跡。（新華社）

石自社說，「玄武門是宮中軍事事件的主要發生地，門外有駐軍守衛，對整個宮城起著重要保護作用。」該遺址的發掘為探索隋唐時期宮城的形制布局具有重要的價值，遺址的遷移變化為研究隋唐至北宋時期宮城的形制演變提供了重要線索，同時也為隋唐洛陽城遺址保護展示提供了科學依據。

報導稱，玄武門始建於隋大業元年（公元605年），是隋唐時期洛陽宮城北門，與應天門相對。在玄武門下，發生過影響中國歷史進程的改周復唐事件—「神龍政變」，女皇武則天自此退出歷史舞台。此後，唐中宗把玄武門改名為神武門，至北宋時期，玄武門被廢棄。

1980年代，大陸考古人員結合史料記載和勘探試掘，確定玄武門遺址的位置。2020年2月，由大陸國家文物局批復的玄武門遺址發掘工作啟動。