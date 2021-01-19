河北石家莊醫院出現院內感染 相關人員被究責

新冠肺炎疫情反彈，其中以河北省石家莊市最為嚴重。石家莊藁城人民醫院、新樂市中醫院均發生了醫務人員、住院患者以及陪護、護工等確診新冠肺炎的情況。

大陸國家衛健委19日通報，指出兩家醫院存在諸多問題，包括領導班子疫情防控職責履行不力，當地衛生健康部門監管責任缺失以及防控指揮部門未履行防控領導職責，並已對相關人員問責。

通報指出，截至1月14日，石家莊市共有八宗新冠肺炎病例與藁城人民醫院有關聯。雖暫不能確定此次事件屬於醫療機構感染，但在事件發生、發展及處置過程中暴露出諸多問題。

通報指出，該醫院住院患者及陪護人員未做到「應檢盡檢」，先入病區再做檢測的現象普遍。其次，該院病區加床嚴重，其中神經內科兩個病區和心內科病區加床率均超過90%，嚴重違反防聚集規定。另外，醫院還存在病區管理混亂，陪護和探視人員隨意出入病區，並存在陪護人員隨意換人的情況。

截至本月11日，共有六宗新冠肺炎病例與新樂市中醫院有關。通報指出，聯合調查組調查認為，這是一宗社區感染新冠病毒患者將感染風險帶入醫院，醫院的感染控制措施存在缺陷而導致的醫療機構感染事件。

通報稱，醫院存在多方面管理問題，包括急診患者未及時查驗核酸檢測結果，也沒有及時採樣送檢；患者急診入院時，在無核酸檢測結果的情況下就被安置於病區普通雙人間；陪護人員數量多、不固定，隨意走動；首宗患者確診後，流行病學調查不夠科學規範，密切接觸人員及其暴露風險等級的確定不準確。

此外，大陸國務院聯防聯控機制醫療救治組感控專家在工作中發現，石家莊市有關區縣級醫療機構在感染防控相關政策要求的落實上普遍存在問題。藁城中西醫結合醫院162名住院患者有高達228名陪護，對陪護人員未進行嚴格管理；發燒門診核酸檢測結果報告時間過長，個別患者甚至長達16小時；發燒門診與血透病區、高壓氧、醫療廢物暫存點在同一幢小樓內，出入口相隔僅一公尺左右，存在生產安全和醫療安全等隱患。

通報指出，上述醫院管理混亂，感控意識不強。藁城人民醫院和新樂市中醫院領導班子疫情防控職責履行不力，責任分工不清晰，部門、科室之間的聯動溝通不暢。通報還指出，衛生健康部門出現監管責任缺失的情況。醫院向當地上報陽性病例後，地方衛生健康行政部門未有效履行監督管理職責，疾控機構未能及時向醫院提供疫情防控的技術指導或支持。