中國重塑抗疫敘事：2020年4月後疫情都來自境外

2019冠狀病毒疾病疫情屆滿週年之際，中國再次藉官媒與專家重新定義疫情發展軌跡。中國CDC副主任馮子健昨天對官媒央視說，中國境內防控策略成功，去年4月後的疫情，均由境外病毒引發。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）爆發至今已經一年，世界衛生組織（WHO）率領的國際專家團隊近日也抵達武漢，準備著手調查病毒起源。

而在國際疫情仍不見好轉、各國經濟備受打擊而自顧不暇的情形下，已經率先從疫情低谷逐漸恢復的中國，官方不斷以各式宣傳手段改寫「抗疫敘事」，從疫情爆發國，變為抗疫模範生。

中國官媒央視昨天晚間播出中國疾控中心副主任馮子健的專訪。他在訪談中定調，中國採取「嚴防死守」的防控策略，總體上非常成功，去年4月後在中國發生的疫情，病毒都源自境外，早期中國境內傳播的病毒已被阻斷。

馮子健也提到，目前中國疫情相對較為嚴重的地方有兩個，一個是河北省，以石家莊、邢台為中心；另外一個是東北，特別是黑龍江省，以綏化為中心。但他表示，不論是河北或是東北的疫情，均是由境外移入引起的局部爆發。

這樣的說法也是中國國家衛健委14日對外宣布的「定調」。國家衛健委主任馬曉偉當天表示，去年12月以來，中國境內相繼發生聚集性疫情，均為境外移入，是由已感染的境外入境人員或冷凍進口物品引發。

馮子健並稱，雖然目前中國出現了變異病毒的感染者，但這些境外移入的感染者在入境之初的篩檢、隔離就已被檢測出，未在國內造成傳播。

除了重新定義疫情的傳播軌跡外，中國譜寫抗疫敘事的方式包含重新賦予武漢在抗疫中的定位，從疫情爆發城市變為抗疫有成的英雄城市；藉由大量影視作品讚頌醫護人員，但其中卻對首先在社群媒體揭露疫情而被罰的醫師李文亮等吹哨者絕口不提。