這波新冠疫情無症狀感染者大增 怎麼防？

根據大陸國家衛健委通報，中國大陸18日報告新增新冠肺炎確診病例118例，無症狀感染者91例。截至18日24時，大陸現有確診病例1,387例，尚在醫學觀察的無症狀感染者811例。每日新增無症狀感染者居高不下，加上吉林日前出現一傳百的「超級傳播者」，也是名無症狀感染者，使得無症狀感染者成為大陸這波疫情的防控重點。

《環球時報》指出，專家普遍認為，大量無症狀感染者被迅速檢出，成為河北、黑龍江、吉林這一輪跨年疫情比較明顯的特點。

河北省疾控中心表示，大量無症狀感染者主要通過密切接觸者、疫情調查、暴露人群，以及有疫情傳播區旅行史和居住史人員主動檢測等4種途徑檢出。

吉林省疾病預防控制中心應急辦公室主任趙慶龍稱，在吉林省出現黑龍江輸入病例後，第一時間就開展大規模人員排查，因此吉林省發現的病例都處於感染早期，發現的無症狀感染者也比較多。但隨著病情進展，會有更多病例轉為確診病例。

復旦大學公共衛生學院教授姜慶五接受《環球時報》採訪時表示，強大的核酸檢測能力是篩出大量無症狀感染者的主要原因，盡可能發現潛伏期的感染者也是控制疫情的關鍵因素。

一位不具名的專家向《環球時報》表示，大陸最近頻頻報出無症狀感染者，是因為大陸官方通過更加及時的檢測，在他們還沒有發病的早期就發現這些無症狀感染者，是檢測量大了，並非感染者絕對數量上升。

吉林省日前傳出，一名來自黑龍江省的培訓師，多次前往吉林省進行針對中老年人的營銷推廣活動，導致79名密切接觸者、23名次密切接觸者感染。

河北省疾控中心表示，無症狀感染者具有傳染性，尤其是處於潛伏期的無症狀感染者，在發病前1-2天和發病初期傳染性都相對較強。

北京佑安醫院感染科副主任醫師李侗表示，無症狀感染者的呼吸道病毒並不一定比有症狀的病例少，傳播能力則取決於本身病毒量的多少及傳播傳染性飛沫的能力。吉林這次疫情中出現的超級傳播者是一位培訓講師，就算不咳嗽，但說話時仍會排出病毒。

無症狀感染者因沒有任何明顯症狀，很少主動就醫，但其傳播力另又不遜於確診病例，成為春節前大陸疫情防控的一大挑戰。河北疾控中心表示，對於一般民眾來說，最基本仍是做好自身防護，少外出，不聚集。但有條件者，還是應該積極接種流感和新冠疫苗。