就地過年可領4300元紅包！杭州推「十福利」減春節返鄉人流

中國大陸目前的新冠肺炎疫情形勢仍十分緊張，且正面臨農曆春節返鄉過年的人潮，因此中國當局便開始呼籲各地的在外工作的人能「就地過年」。而為響應號召，各地許多公司也開始向員工發放紅包、消費券、補給補貼等福利。對此，杭州則推出若留在當地過年，即可獲得人民幣1000元（約新台幣4300元）的紅包。

據《中國新聞網》報導，昨（18）日時，浙江省杭州市提出了關於開展春節期間面向在杭州外來務工人員「十送」關愛行動的通知。該《通知》中提到，杭州市將為從外地工作的員工發放「送紅包」、「送祝福」及「送旅遊」的行動。

《通知》顯示，十樣關愛行動包括「送紅包」、「送溫暖」、「送祝福」、「送健康」、「送祝福」、「送文化」、「送技能」、「送保障」、「送旅遊」及「送親情」。

盼針對春節期間留在杭州的員工每人發放1000元人民幣（約新台幣4300元）的現金，並派各級部門將組織開展關愛活動，慰問留守過節；其中更通過慰問信、簡訊拜年，也督促企業向在杭外來務工人員發放防疫禮包，倡導各企業做好勞動安全保護，消除隱患。

對此，杭州當局也透過當地圖書館、博物館等舉辦的春節專題活動，也倡導觀光區及飯店針對在杭州過年的外地人實行免費、打折等活動，最後並會與手機運營商共同舉辦為春節在杭州工作的外地員工免費發放手機流量紅包的活動。

《通知》指，杭州當局將嚴格落實疫情防控各項措施，並做好「十送」關愛的各項工作，確保市民及在杭州工作的外地員工過一個歡樂安全祥和的春節。