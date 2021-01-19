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嫦娥五號採月壤 密度估計誤差未達目標

中央社 / 台北19日電
中國嫦娥五號探測器去年12月從月球返回，並帶回月球土壤，但預定採集2公斤的月壤最後發現只有1.73公斤。中新社
中國嫦娥五號探測器去年12月從月球返回，並帶回月球土壤，但預定採集2公斤的月壤最後發現只有1.73公斤。中新社

中國嫦娥五號探測器去年12月從月球返回，並帶回月球土壤，但預定採集2公斤的月壤最後發現只有1.73公斤。中國方面表示，當初密度估計錯誤，嫦娥五號甚至還提早10小時完成工作。

路透報導，去年12月，月球探測器嫦娥五號帶回的月壤樣本重量為1.731公斤（3.8磅），低於2公斤（4.4磅）的目標。

嫦娥五號任務新聞發言人裴照宇昨天表示，這次取回的月壤重量小於最初的目標，但中國仍然願意與外國科學家一起研究這些樣品。

按照已有紀錄，中國是第3個獲取月球樣本的國家。裴照宇表示，這次嫦娥五號的採集計畫根據其他國家過去的考察數據，估算月球岩石密度為每立方毫米1.6克。

根據上述數據，嫦娥五號因此僅工作12小時後就停止了採樣，顯然認為取樣重量已達到目標。

裴照宇坦言，從測試來看，實際密度可能沒有那麼高，「我們最初計劃用22個小時來完成月面採樣工作，但實際上，我們在12個小時後就停止了工作。」

嫦娥五號探測器去年11月24日升空，同時也是國家航天局探月與航天工程中心副主任、探月工程三期副總設計師的裴照宇當時說，將採集樣本設為2公斤是為了配合探測器的重量，避免超過火箭運載能力。

嫦娥五號 考察

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