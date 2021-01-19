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重慶長江岸 10年要造林315萬畝
重慶官方18日表示，擬用10年左右時間在長江重慶段項目區實施系統生態保護與修復，完成營造林315萬畝。
中新社報導，重慶市林業局官員18日稱，「兩岸青山·千里林帶」規劃建設重點是進一步恢復長江重慶段兩岸森林植被，精準提升森林質量，豐富生物多樣性，減少水土流失，改善三峽庫區生態環境和水域生態功能。
根據重慶市印發的「長江重慶段『兩岸青山·千里林帶』規劃建設實施方案」，規劃建設範圍包括：長江幹流重慶段（691公里）及三峽庫區回水區，嘉陵江、烏江和涪江重慶段兩岸第一層山脊線（或平緩地區江河兩岸外1000公尺左右）範圍內，面積約873萬畝，涉及重慶28個區縣。
「方案」指出，「兩岸青山·千里林帶」營造林任務315萬畝，包括森林數量提升98萬畝、質量提升217萬畝。其中，2021至2025年為攻堅階段，全面完成造林任務，兼顧營林與保護；2026至2030年為鞏固階段，持續推進質量效益提升。
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