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德陽水鳥越冬 種類數量增多

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
「愛鳥之城」德陽，聲名遠揚。圖／李濤提供
「愛鳥之城」德陽，聲名遠揚。圖／李濤提供

2021年成都平原越冬水鳥同步調查暨生物多樣性檢測活動，近日在四川成都、綿陽、自貢、德陽、樂山、雅安、眉山等多地同步進行，旨在掌握越冬水鳥的物種組成、種群數量及分布現狀，便於開展保護工作和生態環境多樣性研究。其中，德陽市的調查情況讓人驚喜，水鳥種類、數量均有明顯上升，無愧「愛鳥之城」美譽。

據德陽市觀鳥愛鳥志願者協會副會長李濤介紹，根據調查統計結果，市區旌湖從北到南7個湖段，共有野生水鳥5390隻、種類46種，數量最多的是紅嘴鷗1813、綠頭鴨、白骨頂雞、赤膀鴨和斑嘴鴨。屬於全球極危鳥類的珍稀鳥種青頭潛鴨，連續5年到旌湖越冬，珍稀鳥種三趾鷗、細嘴鷗也已成為旌湖常客。

李濤表示，與去年同期相比，來旌湖越冬的水鳥種類和數量均有增加，種類由去年的36種增加到今年的46種，數量由去年的4163隻增加到今年的5390隻。這樣的增長，得益於旌湖生態的逐漸改善；尤其是景觀鳥島的建設，使旌湖水生態實現多樣化。

此外，多部門、多舉措的綜合治理和市民愛鳥護鳥意識增強，也是重要因素之一。他表示，希望全社會都能加入到保護旌湖候鳥、保護德陽名片、保護生態環境中來，全方位建立人鳥同城和諧共居的生態文明城市。

綠頭鴨

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