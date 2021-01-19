上海第一加油站 變身網紅夯景

被上海網友稱為「最美加油站」的中石化上海分公司第一加油站，已於去年10月底改造完成後對外營業，中石化上海石油分公司葉琳表示，這座加油站也有引進咖啡館，除了一樓易捷便利店外，二樓作為休閒區，旁邊就是蘇州河畔，有區位優勢，遊客可以一邊享受咖啡一邊欣賞蘇州河風景。

若不抬頭看到高高懸掛在棚頂的加油槍，還以為就是一家新開業的便利店、咖啡店，現在已成為上海黃浦段蘇州河畔一處新景觀。

葉琳指出，整體加油站外觀與中石化傳統紅白灰調不同，改造過後的加油站一樓有摺扇造型牆面，外型以玻璃牆為主；節約空間方面，採懸掛式加油機，對進來加油的汽車來說空間較寬敞。

加油站內樓梯牆畫上「上海石油成立以來大事記」，二樓空間把「一號站的歷史記錄」製作成半透明海報，懸吊於天花板；室外則設計成沿河觀景平台，擺放休閒座椅，讓上海市民在遊覽蘇州河之餘坐下來喝杯咖啡。

坐落於上海市黃浦區南蘇州路的這座加油站，於1948年10月10日開幕營業，是歷史上第一座國營加油站；1949年5月該站改名為「第一加油站」。

為配合黃浦區蘇州河景觀改造工程，同時應加油站發展需要，2019年底，中石化銷售上海石油分公司，啟動了第一加油站升級改造工程，並於2020年10月29日重新營業。

根據中國連鎖經營協會2020年6月發布的「2019年中國連鎖百強」榜單顯示，排名第9的中石化易捷銷售公司，銷售額為人民幣700億元，年增12.9%；門店數量為2.7萬個，年增1.5%。

中石化銷售公司2008年在加油站展開非油品業務並創立易捷品牌，2014年易捷公司註冊成立，目前開設易捷便利店2.78萬家，是大陸最大的連鎖便利店品牌。