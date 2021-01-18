陸又有嬰兒霜遭檢舉 使用後變大臉娃娃

中央社 / 上海18日電

福建一家公司生產的嬰兒抑菌霜日前被查出含強效類固醇遭下架停產，今天又爆出另一個廣東生產的「嬰親霜」也有問題，多名嬰兒使用後出現臉部腫大、多毛等「大臉娃娃」症狀。

澎湃新聞報導，多名家長反映，自家嬰兒在使用「戒之館」品牌嬰親霜後出現臉部腫大、多毛、發育遲緩等「大臉娃娃」症狀。廣東衛生監督所責令涉事企業暫停生產、銷售涉事產品。

這款「戒之館」嬰親霜的網上產品說明顯示，其作用是治療嬰兒濕疹，「針對寶寶濕疹、紅疹、止癢、痱子等，可用於臉部、四肢、臀部、腹股溝的皮膚紅癢使用」，產品標榜「純植物提取、不添加任何激素和有害物質、成分天然」。

廣東省衛生監督所接到檢舉後到生產現場調查，確認「戒之館」嬰親霜由廣州慕膚護膚品有限公司委託廣州恆瀾生物科技有限公司生產。目前產品已送第三方機構檢測，但尚未出檢測結果，監管單位已責令暫停生產和銷售此產品。

在這次檢舉事件之前，福建漳州市衛健委17日通報，歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產的「益芙靈多效特護抑菌霜」和「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」含有氯倍他索丙酸酯（clobetasol propionate），也就是含強效類固醇激素，企業涉嫌生產、銷售偽劣產品。

警方對歐艾嬰童健康護理用品有限公司涉嫌犯罪立案偵查，該公司的「消毒產品生產企業衛生許可證」和營業執照已被吊銷。

嬰兒 廣東

延伸閱讀

福建首創 涉台法服網和App開通

國台辦宣布 大陸新增四處兩岸交流基地

廣東籲務工人員 盡量留粵過年

拓展氫燃料子品牌「HTWO」　Hyundai將在廣州設置首座海外氫燃料電池廠

相關新聞

香港海洋公園重生方案 將分拆不再是主題公園

香港著名的海洋公園，在疫情重襲下即將彈盡糧絕下，被安排「重生」，不再作為主題公園經營，而是分拆為不同的園區和設施，自營保...

拒絕接受新冠病毒檢測 驚查出「瀋陽21年命案逃犯、石家莊6年逃犯」

中國近期一些省份近期疫情爆發，部分城市進行全民核酸檢測，而檢測除了發現確診者，還有「意外收穫」：遼寧瀋陽及河北石家莊均在進行全員核酸檢測時發現逃犯，其中瀋陽更意外拘捕一名涉嫌故意殺人犯罪、潛逃21年的逃犯。

公車急煞！女乘客剛起身「往前噴飛2公尺」慘死

日前於中國大陸浦東新區的路口發生一起公車與計程車擦撞事故，卻因公車突然的緊急煞車，導致車內一名乘客從後方座位向前重摔，經送醫搶救，最終仍不幸身亡。而此驚悚影片一曝光，馬上就引起許多網友議論。

疫情嚴峻鼓勵就地過年 大陸多地減免半月以上房租

大陸疫情仍嚴峻，多地為鼓勵民眾留在工作地過年，祭出各種優惠。比如，浙江義烏公告「倡導房東給予留義過年人員減免半個月以上房...

女子全身麻醉動整形手術 2天後「發現懷孕」氣炸求償

醫美整形對現代人來說十分常見，然而每項手術都有其風險存在。大陸1名23歲女子到美容機構做全身麻醉的整形手術，結果兩天後她竟發現自己懷有身孕，怪的是當時美容機構的健檢報告一切正常，氣得她決定向店家求償。

天冷開電暖器遇停電竟忘關電源 「回家後房子全燒光」

寒流一波波接力襲來，不只台灣，許多國家也陸續創下近年來的新低溫。日前，中國大陸雲南昆明宜良縣的一名男子，因近期氣溫下降，便拿出電暖器來禦寒，沒想到卻突然遇上停電，男子也忘記把家裡的電器都關閉後就出門，導致電力恢復時電暖器因長時間發熱，使家具及雜物的溫度過高引發火災。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。