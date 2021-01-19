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安溪清水岩 「雲」牽兩岸情緣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

承載兩岸同胞共同歷史文化記憶的福建安溪清水岩，近日獲批「海峽兩岸交流基地」。以「安溪清水岩」為題材的明信片專用郵資圖18日正式發行，為兩岸信眾「雲」交流再添新載體。

中新社報導，發源於安溪清水岩的清水祖師文化，是閩台地區最重要的民間信俗、大陸國家級非物質文化遺產，千年來已遠播台、港、澳及東南亞等地，擁有信眾上億人；安溪清水岩是全球上千座清水祖師廟的祖庭，僅在台灣就有500多座。

中國大陸郵政每年發行的明信片專用郵資圖數量極少。而「安溪清水岩」郵資圖歷經5年申報，最終成功發行，與其寄託著的兩岸鄉愁密不可分。

泉州市台港澳辦相關官員表示，多年來，通過舉辦清水祖師文化節、成立清水岩駐台辦事處、成立台灣清水祖師文化交流協會等，兩岸信眾常來常往、暢叙情誼。統計顯示，2019年，安溪清水岩接待海內外遊客220萬人次，其中台胞約12萬人次，是大陸吸引台胞最多、台胞拜謁最集中的寺廟之一。

2020年新冠肺炎疫情爆發以來，安溪清水岩也成為兩岸民眾進行「雲」交流的重要平台之一。兩岸專家學者、信眾代表通過網路視訊連線方式，就兩岸清水祖師文化展開交流研討。「接下來，安溪清水岩還將不斷探索運用新媒體和新技術手段，為兩岸清水祖師文化交流開闢新形式、新空間。」清水岩管委會主任謝慶雲說。

新冠肺炎 福建 疫情

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