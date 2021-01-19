陸懷舊國潮風 老牌汽水回歸

在廣州生活十多年的義大利人羅密歐眼裡，亞洲沙示是他最中意的飲品。每個周末，他都會到這座城市的老城區，吃完一頓純正的粵式茶點後，一邊喝著亞洲沙示，一邊走街串巷，這個有著濃郁清涼油味道的廣州老字號讓他直呼「很上頭」。

中新社報導，沙示原本是墨西哥當地用於清熱解暑的自然草本汁。喜歡喝涼茶、愛好養生的廣州人為讓沙示更貼近本土，其成分中的提取物被換成嶺南人熟悉植物—梅葉冬青。

1946年，廣州亞洲汽水廠正式開業。1970年代，亞洲沙示逐漸風靡嶺南地區。現亞洲沙示負責人、香雪亞洲飲料有限公司總經理何文鋒便是喝著這款汽水長大的。

1980年代，交通運輸還不發達，汽水又都是玻璃瓶包裝，禁不起一路顛簸，各地都有著自己的汽水品牌，北京北冰洋、天津山海關、山東嶗山、重慶天府可樂……生產這些品牌的汽水廠也被稱為「八大廠」。

隨著可樂、雪碧等「洋汽水」逐漸湧現，屬於亞洲沙示這些大陸國產飲料的時代也逐漸遠去。「童年的記憶連同亞洲沙示一樣突然消失不見了。」何文鋒說，1993年後，亞洲系列產品的產量逐漸下降，銷量也從最開始的7萬多噸下降到4萬多噸，到2002年，市場上已難覓亞洲沙示的身影。

直到2009年被香雪製藥股份有限公司收購，重新改組之後，亞洲沙示才重歸貨架。「缺席了十幾年之久的味道在某一天突然就被喚醒了，連同回歸的還有學生時代的美好記憶。」現年40多歲、喝著沙示長大的戴江瀟說。

借助「懷舊國潮」之風，亞洲沙示順勢回歸。「通過改變傳統的經營方式，重新定位產品。」何文鋒說，2019年亞洲沙示的銷售量達到了八千萬瓶，2020年已突破一億瓶，在廣東地區銷售的每100瓶碳酸可樂中，有六瓶就來自亞洲沙示。

不僅是亞洲沙示，2011年重新問世的北冰洋，已經從「京城汽水」化身為網紅「國潮汽水」，通過不同的口味和充滿設計感的包裝俘獲更多年輕群體。