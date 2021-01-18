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公車急煞！女乘客剛起身「往前噴飛2公尺」慘死

聯合新聞網 / 綜合報導
公車突然的緊急煞車，導致車內一名乘客從後方座位向前重摔，經送醫搶救無效仍不幸身亡。 圖／新聞晨報
公車突然的緊急煞車，導致車內一名乘客從後方座位向前重摔，經送醫搶救無效仍不幸身亡。 圖／新聞晨報

日前於中國大陸上海市浦東新區的路口發生一起公車與計程車擦撞事故，卻因公車突然的緊急煞車，導致車內一名乘客從後方座位向前重摔，經送醫搶救，最終仍不幸身亡。而此驚悚影片一曝光，馬上就引起許多網友議論。

據大陸媒體《新聞晨報》報導，於本月16日的晚間6時46分，一台公車在上海市浦東新區的路口準備進站時，與左後側變換車道的計程車發生碰撞，當下公車司機雖緊急踩了剎車，但後方卻有一名女子正起身準備下車，便在毫無防備的情況下，被往前甩飛後撞到公車扶桿，倒在地板上一動也不動，且從畫面上可看見，該女子足足往前噴飛了有2公尺之遠。

雖當下馬上將此名38歲的女乘客送醫治療，但因傷勢過重於昨（17）日中午宣告死亡。目前，事故原因調查及相關善後工作尚在進行中。此影片也造成許多網友討論及分享，紛紛表示「感覺頭部被狠狠撞了一下」、「唉，真的是不幸，飛來橫禍」、「太倒楣了，她應該是想下車才站起來，如果當時剛好坐著，就不會摔這麼重了」、「應該是後腦先著地受傷了」。

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