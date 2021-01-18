疫情嚴峻鼓勵就地過年 大陸多地減免半月以上房租

大陸疫情仍嚴峻，多地為鼓勵民眾留在工作地過年，祭出各種優惠。比如，浙江義烏公告「倡導房東給予留義過年人員減免半個月以上房租獲免費延長半個月以上租期」，而浙江玉環市、湖州市及江蘇蘇州市等地也展開減免留在當地的人員房租的行動。

澎湃新聞報導，浙江義烏市在政府官網公布通告，「倡導房東給予留義過年人員減免半個月以上房租或免費延長半個月以上租期」的表述引起關注。

浙江在線報道，義烏先前就已出現房東春節免所有房客兩個月房租的案例。9日，義烏後宅街道的一名房東在微信發了一條朋友圈：「後宅邀您過大年，本幢春節期間免租入住，這條朋友圈，自帶一張免租圖片，很快被轉發。有在義烏打工的湖北人看到這則消息，立刻和該名房東聯繫，決定租下一間房間，留在義烏過年。租房一年，減免兩個月1千元（人民幣，下同）的房租，划算。」

而同屬浙江的玉環市某社區共有超過280名房東，倡導民眾留下來過年，社區第一時間組織工作人員走訪入戶，在房東群組裡發布「減租倡議書」，動員轄區內房東為留下來過年的人減免半個月到一個月的租金，並在春節期間照常開放文化活動場所。

浙江新聞客戶端報導，太湖街道白溪居民區當地人口1千多人，外來務工人員4千多人。去年初，為減輕外地租戶負擔，共渡疫情難關，該地區就曾開展過減免房租的行動。

如今臨近春節，為減少人員流動，該居民區再次發起「留下過年，房租減免」的倡議，再次獲得房東們的積極響應。白溪居民區已計畫留在當地過年的外地租戶376人，有36名房東承諾給租戶減免1個月的房租，涉及外地租戶265人，將減免房租約7萬元。

除此之外，江蘇蘇州市相城區11日發布「關於鼓勵企業外地員工春節期間留相過節的若干措施」，支持企業搶先機、搶工期，穩崗留工，其中一項措施就是春節期間，企業租用國有（集體）資產類集宿樓、藍領公寓、人才公寓等用於安排外地員工住宿的，減免半月房租。