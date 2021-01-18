聽新聞
test
0:00 / 0:00
拒絕接受新冠病毒檢測 驚查出「瀋陽21年命案逃犯、石家莊6年逃犯」
中國大陸近期一些省份近期疫情爆發，部分城市進行全民核酸檢測，而檢測除了發現確診者，還有「意外收穫」：遼寧瀋陽及河北石家莊均在進行全員核酸檢測時發現逃犯，其中瀋陽更意外拘捕一名涉嫌故意殺人犯罪、潛逃21年的逃犯。
1月13日，大陸瀋陽皇姑分局遼河派出所組織轄區「盛京義勇」的義工，對尚未參加第三輪全員核酸檢測的居民進行調查時，發現居住在皇姑區燕山路附近的一名男子拒不提供個人身份信息，形跡十分可疑。於是義工將此情況向當地派出所匯報。
經警察查明該37歲吉林男子王某，因涉嫌故意殺人犯罪被警方立為逃犯。王某被捕後，對其21年前因瑣事將同學殺害並埋屍的犯罪事實供認不諱。目前當地警方已將王某移交吉林警方，案件正在進一步辦理中。
石家莊發現藏匿6年逃犯
此外，1月12日，石家莊市進行第二次全員核酸檢測工作，石家莊裕華分局派出所警察任華和同事在檢測現場維持秩序時，有人向任華反映，其所在樓的一名住戶似乎在逃避檢測，不知是何原因。
隨後，任華到該住戶家進行核實，調查後發現50多歲的男住戶某某是一名被北京警方通緝多年的疑犯。經查問，王某是石家莊市橋西區人，在2015年時與朋友在北京以投資酒店及礦石的高額返利為由，詐騙了50餘名受害人1300餘萬元人民幣（約新台幣5600萬），案發後四處躲藏。
目前，王某已被當地警方依法羈押。石家莊警方已與北京警方取得聯繫，待日後移交。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言