拒絕接受新冠病毒檢測 驚查出「瀋陽21年命案逃犯、石家莊6年逃犯」

中國大陸近期一些省份近期疫情爆發，部分城市進行全民核酸檢測，而檢測除了發現確診者，還有「意外收穫」：遼寧瀋陽及河北石家莊均在進行全員核酸檢測時發現逃犯，其中瀋陽更意外拘捕一名涉嫌故意殺人犯罪、潛逃21年的逃犯。

1月13日，大陸瀋陽皇姑分局遼河派出所組織轄區「盛京義勇」的義工，對尚未參加第三輪全員核酸檢測的居民進行調查時，發現居住在皇姑區燕山路附近的一名男子拒不提供個人身份信息，形跡十分可疑。於是義工將此情況向當地派出所匯報。

經警察查明該37歲吉林男子王某，因涉嫌故意殺人犯罪被警方立為逃犯。王某被捕後，對其21年前因瑣事將同學殺害並埋屍的犯罪事實供認不諱。目前當地警方已將王某移交吉林警方，案件正在進一步辦理中。

石家莊發現藏匿6年逃犯

此外，1月12日，石家莊市進行第二次全員核酸檢測工作，石家莊裕華分局派出所警察任華和同事在檢測現場維持秩序時，有人向任華反映，其所在樓的一名住戶似乎在逃避檢測，不知是何原因。

隨後，任華到該住戶家進行核實，調查後發現50多歲的男住戶某某是一名被北京警方通緝多年的疑犯。經查問，王某是石家莊市橋西區人，在2015年時與朋友在北京以投資酒店及礦石的高額返利為由，詐騙了50餘名受害人1300餘萬元人民幣（約新台幣5600萬），案發後四處躲藏。

目前，王某已被當地警方依法羈押。石家莊警方已與北京警方取得聯繫，待日後移交。

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文章授權轉載自《香港01》