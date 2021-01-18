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拒絕接受新冠病毒檢測 驚查出「瀋陽21年命案逃犯、石家莊6年逃犯」

香港01 / 朱加樟
在中國大陸遼寧瀋陽及河北石家莊均在進行全員核酸檢測時發現逃犯。 圖／香港01
在中國大陸遼寧瀋陽及河北石家莊均在進行全員核酸檢測時發現逃犯。 圖／香港01

中國大陸近期一些省份近期疫情爆發，部分城市進行全民核酸檢測，而檢測除了發現確診者，還有「意外收穫」：遼寧瀋陽及河北石家莊均在進行全員核酸檢測時發現逃犯，其中瀋陽更意外拘捕一名涉嫌故意殺人犯罪、潛逃21年的逃犯。

1月13日，大陸瀋陽皇姑分局遼河派出所組織轄區「盛京義勇」的義工，對尚未參加第三輪全員核酸檢測的居民進行調查時，發現居住在皇姑區燕山路附近的一名男子拒不提供個人身份信息，形跡十分可疑。於是義工將此情況向當地派出所匯報。

警察查明該37歲吉林男子王某，因涉嫌故意殺人犯罪被警方立為逃犯。王某被捕後，對其21年前因瑣事將同學殺害並埋屍的犯罪事實供認不諱。目前當地警方已將王某移交吉林警方，案件正在進一步辦理中。

石家莊發現藏匿6年逃犯

此外，1月12日，石家莊市進行第二次全員核酸檢測工作，石家莊裕華分局派出所警察任華和同事在檢測現場維持秩序時，有人向任華反映，其所在樓的一名住戶似乎在逃避檢測，不知是何原因。

隨後，任華到該住戶家進行核實，調查後發現50多歲的男住戶某某是一名被北京警方通緝多年的疑犯。經查問，王某是石家莊市橋西區人，在2015年時與朋友在北京以投資酒店及礦石的高額返利為由，詐騙了50餘名受害人1300餘萬元人民幣（約新台幣5600萬），案發後四處躲藏。

目前，王某已被當地警方依法羈押。石家莊警方已與北京警方取得聯繫，待日後移交。

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文章授權轉載自《香港01》

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