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女子全身麻醉動整形手術 2天後「發現懷孕」氣炸求償

聯合新聞網 / 綜合報導
女子動全身麻醉的整形手術，結果2天後意外發現自己懷孕。示意圖／ingimage
女子動全身麻醉的整形手術，結果2天後意外發現自己懷孕。示意圖／ingimage

醫美整形對現代人來說十分常見，然而每項手術都有其風險存在。中國大陸1名23歲女子到美容機構做全身麻醉的整形手術，結果兩天後她竟發現自己懷有身孕，怪的是當時美容機構的健檢報告一切正常，氣得她決定向店家求償。

根據陸媒報導，去年12月4日女子到重慶一家美容機構做隆鼻手術，但術後兩天卻出現噁心反胃的現象，男友請她買驗孕棒測試，沒想到竟顯示懷孕了，為了防止測驗有誤，兩人來到醫院做詳細檢查，結果發現女子在11月19號已有身孕，距離手術日期12月4日，正好差了半個月。

這結果令她不敢置信，因為先前曾在美容機構做體檢，報告書中沒有表明自己懷孕，而醫生也表示半個月是能檢查出有否懷孕。女子氣得投訴美容機構，結果意外發現該機構是拿普通驗孕棒進行驗孕。

對此，美容機構負責人回應，手術前曾詢問女子相關問題，對方表示「11月底有來月經」，而且他們有一套嚴格的檢測流程，礙於沒有血檢機器，「如果做血檢，結果最準確」，目前由於賠償金額談不攏，雙方都決定透過司法來解決。

女子到醫院檢查證實自己早已懷孕。圖擷自浙江交通之聲
女子到醫院檢查證實自己早已懷孕。圖擷自浙江交通之聲

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