快訊

嚴防院內感染！台大醫院開第一槍 明起加護探訪限縮每天一次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天冷開電暖器遇停電竟忘關電源 「回家後房子全燒光」

聯合新聞網 / 綜合報導
男子忘記將屋內的電暖器的電源關閉便直接出門，直到電力恢復時，四周的雜物及家具因不堪長時間的高溫，導致整個房子都燒起來。 圖／澎湃新聞
男子忘記將屋內的電暖器的電源關閉便直接出門，直到電力恢復時，四周的雜物及家具因不堪長時間的高溫，導致整個房子都燒起來。 圖／澎湃新聞

寒流一波波接力襲來，不只台灣，許多國家也陸續創下近年來的新低溫。中國大陸雲南昆明宜良縣的一名男子，因近期氣溫下降，便拿出電暖器來禦寒，沒想到卻突然遇上停電，男子也忘記把家裡的電器都關閉後就出門，導致電力恢復時電暖器因長時間發熱，使家具及雜物的溫度過高引發火災

據大陸媒體《澎湃新聞》報導，該名男子在本月17日時使用電暖器來取暖，卻突然遇到停電，隨後男子也忘記將屋內的電源關閉便直接出門，直到電力恢復，電暖器再度被啟動時，四周的雜物及家具因不堪長時間的高溫，導致整個房子都燒起來。

據當地負責相關單位表示，當日派了4輛消防車及18名的消防人員到場救援，但經5小時45分的救援後房子仍被大火吞噬，已面目全非。但幸好當時屋內並無人員活動的痕跡，所以並無造成傷亡。

因過熱燃燒的電暖器殘骸。 圖／澎湃新聞
因過熱燃燒的電暖器殘骸。 圖／澎湃新聞

停電 寒流 火災

延伸閱讀

日警展示冒牌LV鞋疊成「黃金角度」 網友：比鞋店還專業！

他想租房一輩子老了住安養院 網曝現實：貴又搶手

他不滿安卓手機價格追上蘋果 網兩派戰翻

相親居酒屋主打「女性免費」女客破二位數、男客慘掛零

相關新聞

女子全身麻醉動整形手術 2天後「發現懷孕」氣炸求償

醫美整形對現代人來說十分常見，然而每項手術都有其風險存在。大陸1名23歲女子到美容機構做全身麻醉的整形手術，結果兩天後她竟發現自己懷有身孕，怪的是當時美容機構的健檢報告一切正常，氣得她決定向店家求償。

天冷開電暖器遇停電竟忘關電源 「回家後房子全燒光」

寒流一波波接力襲來，不只台灣，許多國家也陸續創下近年來的新低溫。日前，中國大陸雲南昆明宜良縣的一名男子，因近期氣溫下降，便拿出電暖器來禦寒，沒想到卻突然遇上停電，男子也忘記把家裡的電器都關閉後就出門，導致電力恢復時電暖器因長時間發熱，使家具及雜物的溫度過高引發火災。

吃飯時間顧玩手機 14歲童手機遭沒收「一氣之下狠殺爺爺」

因現代3C方便與普及，不少小孩從小就學會使用手機，甚至時時玩手機，導致年紀輕輕便高度近視、手機成癮。日前，中國大陸江西的一名14歲男童因在吃飯時間只顧玩手機，使爺爺將孫子的手機奪走，此舉讓該男童一氣之下將爺爺殺害，造成不可挽回的遺憾。

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿

陝西省考古研究院表示，在秦朝咸陽城遺址內發現秦朝的大量宮殿官署區遺址，面積約500萬平方米；此外，還有一處高台建築遺址，...

陸市委書記掌摑市政府秘書長 河南省紀委：已接反映

大陸傳出市委書記掌摑下屬的事件。微博博主「濟源市尚娟」16日發文，實名公開舉報河南濟源市委書記，文章指出，尚娟稱她是河南...

香港海洋公園「重生」 傳免費入場 機動遊戲收費

港府即將公布海洋公園改革方案，有消息指，海園部分園區將免費開放，引入商戶進駐，機動遊戲則逐一收費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。