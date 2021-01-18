天冷開電暖器遇停電竟忘關電源 「回家後房子全燒光」

寒流一波波接力襲來，不只台灣，許多國家也陸續創下近年來的新低溫。中國大陸雲南昆明宜良縣的一名男子，因近期氣溫下降，便拿出電暖器來禦寒，沒想到卻突然遇上停電，男子也忘記把家裡的電器都關閉後就出門，導致電力恢復時電暖器因長時間發熱，使家具及雜物的溫度過高引發火災。

據大陸媒體《澎湃新聞》報導，該名男子在本月17日時使用電暖器來取暖，卻突然遇到停電，隨後男子也忘記將屋內的電源關閉便直接出門，直到電力恢復，電暖器再度被啟動時，四周的雜物及家具因不堪長時間的高溫，導致整個房子都燒起來。

據當地負責相關單位表示，當日派了4輛消防車及18名的消防人員到場救援，但經5小時45分的救援後房子仍被大火吞噬，已面目全非。但幸好當時屋內並無人員活動的痕跡，所以並無造成傷亡。