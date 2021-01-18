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人類首次接到「外星來電」 陸媒：借助「中國天眼」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人類首次觀測到銀河系內快速電波爆發（FRB），有賴於「中國天眼」FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡）的助攻。新華網
人類首次觀測到銀河系內快速電波爆發（FRB），有賴於「中國天眼」FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡）的助攻。新華網

人類首次觀測到銀河系內快速電波爆發（FRB），又被稱為宇宙中的「閃光燈」，一些天文愛好者甚至猜測它是「外星來電」。此次能觀察到快速電波爆發，「中國天眼」FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡）功不可沒。

新華網報導，人類首次觀測到FRB被權威科技期刊《自然》列入2020年十大科學發現之一。FRB雖然僅持續幾個毫秒，卻在這麼短時間內，把相當於地球上幾百億年的發電量，完全以無線電波釋放掉。而要「看到」FRB，就需要借助「中國天眼」。

FRB的產生，和磁星有關。「中國天眼」幫助科學家新發現許多脈衝星，脈衝星是一種獨特的致密星，而脈衝星中還有一類更獨特的叫磁星。磁星的磁場強度是地球的千萬億倍，能把原子擠成鉛筆狀，是已知密度僅次於黑洞的特殊天體，人類目前僅觀測到幾十顆。

2020年大陸科學家利用「天眼」觀測的兩個重要成果，刊登在《自然》上。一是發現快速電波爆發的偏振多樣性，揭示它來源於致密天體的磁層，而不是激波，為人類理解它的物理起源提供新線索。二是證明磁星產生FRB的具體過程十分特殊，並不是所有高能活動都導致FRB的產生。

去年12月，世界最大單碟射電望遠鏡「阿雷西博天文台」（Arecibo Observatory）崩塌。如今，全世界在天文探索領域只剩中國FAST一隻「天眼」。

「中國天眼」從計畫到完工歷時22年，座落在貴州省平塘縣，直徑500公尺，面積有30個足球場大。主要接收天空中的無線電波，使發現中子星的機率提高一倍。2020年1月，FAST啟動運作。

天眼 黑洞

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