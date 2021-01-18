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吃飯時間顧玩手機 14歲童手機遭沒收「一氣之下狠殺爺爺」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名14歲的男童因在吃飯時間只顧玩手機，於是爺爺便將手機拿走，此舉讓該男童一氣之下將爺爺殺害。 示意圖／ingimage
一名14歲的男童因在吃飯時間只顧玩手機，於是爺爺便將手機拿走，此舉讓該男童一氣之下將爺爺殺害。 示意圖／ingimage

因現代3C方便與普及，不少小孩從小就學會使用手機，甚至時時玩手機，導致年紀輕輕便高度近視、手機成癮。日前，中國大陸江西的一名14歲男童因在吃飯時間只顧玩手機，使爺爺將孫子的手機奪走，此舉讓該男童一氣之下將爺爺殺害，造成不可挽回的遺憾。

據大陸媒體《頭條新聞》報導，於本月15日在江西南昌安義縣發生一起孫子慘忍殺死親生爺爺的憾事，事發原因是當時爺爺叫孫子吃飯，但孫子只顧玩手機，爺爺便將孫子手機搶走，孫子一氣之下便將爺爺殺害。

據當地警方指出，此案件屬實，該行凶者也已年滿14周歲，應負起中國法律中的刑事責任。對此，許多網友也紛紛表示「他還是個孩子，千萬不要放過他」、「小時候太嬌縱了吧」、「不讓玩手機就殺人？還是親爺爺？」、「爺爺是我覺得世界上最溫暖對我最好的人，他怎麼下得去手」。

殺人

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