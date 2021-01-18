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四川男心情不佳扯國旗踩踏 遭判有期徒刑10個月
四川夾江縣人民法院近日就26歲男子吳某侮辱國旗一案公開審理，吳某被指於去年10月路過一間卡啦OK時，將懸掛在路邊的國旗扯下來踩踏，最終因侮辱國旗罪被判處有期徒刑10個月。
事發於去年10月5日上午7時許，上班途中的吳某路過卡啦OK時突然跳起來，把懸掛的國旗扯下再放在腳下踩踏，隨後攜同國旗揚長而去。事發經過被指下後遭網民瘋傳，引來一片聲討及譴責。
警方接案後，經過10個小時調查終於找到吳某。據吳某交代，他是因心情不好、頭腦發熱才犯案。法院周三（13日）開庭審理此案，檢方認為吳某犯侮辱國旗罪，事實清楚，證據確實充分，惟其到案後如實供述罪行，並自願認罪認罰，可從輕從寬處理。不過吳某雖然簽署了認罪認罰協議，但一度對公訴機關10個月的量刑建議表示不滿，認為太重，同時表示散播他踩國旗影片的網民是侵犯了他的肖像權。
最終，法院一審認定吳某行為構成了侮辱國旗罪，考慮相關量刑情節，判處其有期徒刑10個月，吳某當庭表示不再提出上訴。
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【逃犯條例】人民日報：侮辱國旗者被「從輕發落」，律政司應上訴
文章授權轉載自《香港01》
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