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見義勇為救女同學反被拘 陸少年再遭退學：不後悔出手

香港01 / 孫聖然
河南一名少年因出手相救遭猥褻的女同學，而被拘捕。圖擷自微博
河南一名少年因出手相救遭猥褻的女同學，而被拘捕。圖擷自微博

2019年12月，河南焦作市的17歲少年王勇，見義勇為出手解救遭到猥褻的少女，因猥褻者主動向王勇臉部揮去一拳，王勇自衛還擊，造成猥褻者的鼻子粉碎性骨折。2020年12月，王勇因涉嫌故意傷害罪被當地警方拘捕，而猥褻者則未受到任何處理。

今年1月4日，王勇的辯護人向當地警方遞交撤案申請書，翌日，被拘捕了37天的王勇獲取保候審。王勇近日表示，目前已被就讀學校退學，「對自己打擊很大，確實很心寒，但不後悔出手相救」。

事發於2019年12月9日，王勇憶述指，在當地一間酒吧喝完酒後，一名陌生男子曾多次對自己的女同學強行摟抱親吻，並要將女同學帶走，自己出面阻止後遭到猥褻者的糾纏毆打而出手還擊。「當晚酒局和（猥褻者）都是第一次見，以前都不認識他（猥褻者）」。事發三天后，王勇的家人被警方告知，猥褻者的鼻子被王勇打成粉碎性骨折。經多次協商，雙方未能達成和解。2020年12月15日，王勇因涉嫌故意傷害罪被當地警方拘捕。

今年1月5日，王勇在被拘捕37日後獲取保候審。在接受內地傳媒訪問時表示，對自己被拘一事感到委屈，「現在狀態還不是很好，因為這件事對我打擊還是挺大的」。王勇稱，因為這件事情被學校退學，與校方商討後仍然無果，「我想回去上學」。

王勇表示，覺得對不起父母，但是替女同學出手一事並無悔意，「我覺得做的沒有錯，不管她是不是我同學，就算我們不認識，她遇到那個情況我也會幫她的」。王勇還委屈地說，做好事還被關進看守所，直到現在警方仍還沒有一絲準備撤案的打算，「我確實心涼，以後誰還敢做好事」。

對此，有內地律師分析指，王勇應不承擔刑事責任，王勇的回擊行為是為保護他人的人身法益免遭侵害的防衛行為，且帶有見義勇為性質。實施的防衛行為僅僅造成了猥褻者輕傷的後果（鼻骨粉碎性骨折屬於輕傷），說明防衛未超過必要的限度並造成重大損害（重傷以上的後果才屬於重大損害），也不構成防衛過當，因而不應負刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》

猥褻 傷害罪

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