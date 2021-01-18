巫春燁 陝西糕點加入台灣文創

青龍瓦片薄脆、虎符餅乾、油潑辣子冰酪……在台胞巫春燁心中，他希望這些融合陝西歷史文化與台灣文創設計的食品，帶給人們的不僅是味蕾的享受。

中新社報導，「陝拾三」在西安年輕人中知名度頗高，其主營的冰酪和糕點等用台灣創意混搭陝西特色文化，經網絡傳播而人氣爆棚，吸引各地遊客前來「打卡」。作為該品牌創始人之一的巫春燁，不斷將自己對中華文化的感悟用於實踐之中。

台灣的文化創意產業發展較早，涵蓋跨界美食、藝術表演、動漫創意、文化休閒旅遊等多種品類，從「琉璃工房」到「誠品書店」，從「日星鑄字行」到「雲門舞集」，台灣文創品牌與項目的影響力持續提升。

「以前，我的台灣朋友來西安旅遊，我很糾結該送他們什麼禮物。傳統手工藝品不便於旅途攜帶，而核桃、紅棗和柿餅等陝西特色農產品在包裝上又顯得過於簡單。」巫春燁坦言，從那時起，如何將陝西悠久歷史文化與台灣文創相融合的思考已經開始。

陝西是中華文明重要發源地，無論是大雁塔、兵馬俑還是壺口瀑布、西嶽華山，既是陝西旅遊名片，也是中華民族悠久文明見證。

「之所以一開始選擇做糕點，是因能將陝西特色農產品的優勢發揮出來。」對食材的選擇，巫春燁花費一年多時間數次前往農產品種植區調研考察。「陝南的核桃、陝北的大棗就是製作秦酥餡料主要原料。希望秦酥能夠像台灣鳳梨酥一樣成為當地的一個標籤。」

位於西安鐘鼓樓旁的北院門歷史文化街，除了羊肉泡饃、灌湯蒸餃、涼皮等小吃之外，「陝拾三」亦成為眾多年輕人旅遊攻略中的常備選項。「食品只是載體，我更希望讓年輕人通過我們的產品對中華文化、陝西文化有更多瞭解。」巫春燁笑說，「當地人常吃，外地人必買，是我對產品未來發展期許，融通古今的設計理念也讓我們糕點越來越好玩。」