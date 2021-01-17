陸爆大頭娃娃事件 福建兩款嬰兒霜證實含激素

中國大陸再現疑似「大頭娃娃」事件，有家長從市面上購買「噯嬰樹」品牌的「益芙靈多效特護抑菌霜」給5個月大的孩子用後，孩子出現發育遲緩、多毛、臉腫大等現象。

據香港01報導，福建漳州市衛健委最新通報指，已確認召回的兩款涉事產品含有氯倍他索丙酸酯，涉事企業「歐艾嬰童健康護理用品有限公司」涉嫌生產、銷售偽劣產品，公安機關已傳喚該公司主要涉案人員。

據報，此前有微博博主揭發，有家長為嬰兒塗抹「益芙靈多效特護抑菌霜」後，結果僅5個月大的女嬰變成重達22斤（約11公斤）的「大頭BB」，並有發育遲緩、多毛、臉腫大等症狀。「益芙靈多效特護抑菌霜」被發現與同公司另一款嬰兒霜「開心森林」，檢測結果均顯示含有逾30mg/kg的激素氯倍他索丙酸脂。

兩款嬰兒霜的生產廠商為歐艾嬰童健康護理用品有限公司，註冊地為福建漳州。漳州市衛健委其後發布通報稱，已責令涉事企業召回涉事產品，涉事企業已停止生產並通知經銷商對所有涉事產品下架。

漳州市衛健委17日的最新通報指，漳州市成立由衛健、市場監管、工信、公安、龍文區政府等組成的事件處置工作組，針對歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產的兩款抑菌霜產品涉嫌違法添加激素問題開展調查。事件處置工作組赴江蘇、浙江兩省四市，先後走訪衛健部門、相關醫院、部分產品經銷點、患兒家庭、評測機構等，對涉事產品流向地的銷售和下架情況作進一步排查， 深入患兒家中走訪看望，了解患兒的健康狀況及診療進展。

通報稱，經有檢測資格的第三方機構檢測，已確認召回的涉事產品「益芙靈多效特護抑菌霜」和「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」含有氯倍他索丙酸酯，企業涉嫌生產、銷售偽劣產品。涉事企業所在地衛健部門已將有關線索移送公安機關。

公安機關已傳喚涉事企業主要涉案人員。下一步，漳州市將對涉事企業及其產品作進一步調查，堅決依法從嚴查處涉事企業及相關人員。