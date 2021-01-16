不畏中國打壓 方方再次接受外媒採訪談武漢日記

武漢肺炎爆發一週年之際，中國作家方方不畏中國打壓，再次接受外媒採訪，談論「武漢日記」。專訪中提到，這本書讓她付出不少代價，被當局排斥、文學生涯被迫改變，甚至受到生命威脅。

2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發一週年、世界衛生組織（WHO）的病毒溯源國際專家小組抵達湖北武漢之際，曾書寫「武漢日記」一書，記錄武漢封城的中國作家方方，再次接受媒體專訪。

根據法國國際廣播電台刊發的專訪報導，方方回顧當時的創作動機，僅是以寫字維生的人，單純且隨意地想要把正在發生的事情，和自己當下的印象記錄下來，沒有其他任何的想法。

方方提到，武漢封城之初，曾經接到上海「收穫雜誌」的邀約，希望能撰寫一篇有關於封城的文章，不過這個提案一開始被她拒絕。

而她在微博發表了第一篇文章的10天後，開始有出版社的編輯與她聯繫，希望能將封城的見聞與故事集結成書。

方方指出，一開始也是有些抗拒，畢竟當時的武漢情況很不樂觀，不過在往來溝通，以及疫情好轉之後，她的想法也逐漸轉變。「身為一名作家，當然希望自己的作品能夠被閱讀，因此如果我有機會出書，那我當然會選擇出書，這是很自然。」

不過隨著在微博的文章廣為流傳，方方也成了全國知名的人物，有人稱她文字平實，感情深切；但也引來不少的輿論攻擊，認為她的書寫與事實不符，造成人心動盪與不安。

方方回憶，當時她仍被困在武漢的家中，經歷那場災難，但關於對她的批評、謠言，早已在網路上流傳，許多網友對她網路霸凌、質疑她造謠，並發出威脅生命安全的言論。即便一年後的今天，這些攻擊仍然沒有停止。

發表了武漢日記後，方方指出，自己的生活模式大致上沒有太大的變化，但是文學生涯已經徹底的改變了。受到當局和文學界的排斥，不再有機會做評論或在雜誌上發表文章，也無法參加各式的文學活動。

方方稱，這是他自1982年開始從事文學工作後，第一次遇到這樣的情況。「這顯示了極左民族主義在中國，特別是政府官員心中根深蒂固。」

由於極左民族主義者的威脅，方方表示她現在盡量減少出門。而她也回憶，武漢解除封城的那一刻，看著荒蕪的街道時，感到的不是自由，而是慶幸能倖免於難。