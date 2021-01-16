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反送中縱火燒人 港警指兩主嫌潛逃來台

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
港警指兩名涉及縱火燒人的主嫌已於2019年11月及12月先後潛逃台灣。法新社資料照片
港警指兩名涉及縱火燒人的主嫌已於2019年11月及12月先後潛逃台灣。法新社資料照片

2019年底香港反送中」運動爆發期間，有示威者曾縱火燒傷一名反對示威者進行破壞的市民，據港媒報導，縱火燒人的兩名主嫌已潛逃台灣。

2019年11月11日中午，一批穿黑衣、戴面罩的「反送中」示威者在港鐵馬鞍山站破壞設施，期間男性受害人曾試圖阻止他們，雙方發生衝突。

受害人之後在附近一條行人天橋，被黑衣示威者追趕並指罵，期間有示威者突然在他身上潑上液體並點火焚燒，兇徒隨即散去。受害人之後被送往醫院救治，全身四成面積被燒傷。

在事件發生約一年後，警方前天拘捕了兩名男子，指兩人曾協助上述縱火燒人案主嫌購買機票潛逃。2名被捕者已獲准保釋候查。

星島日報引述商業罪案調查科署理警司吳基駿說，兩名涉及縱火燒人的主嫌分別是25歲及17 歲，已於2019年11月及12月先後潛逃台灣。

吳基駿稱，警方正積極跟進調查這起案件，同時通緝兩名主嫌。

在同案中，警方至今拘捕14人，涉及罪行有暴動、串謀刑事毀壞及公眾地方行為不檢。

在案件中被燒傷的受害人過去一年接受多次植皮手術，康復進度緩慢。他近日接受媒體訪問時表示飽受煎熬，希望警方盡快緝拿兇手歸案。

縱火 反送中 香港

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