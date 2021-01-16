男子花數百萬娶妻 驚見老婆大腿刺青崩潰
現在刺青不再是永久不可抹滅的痕跡，可藉由雷射去除，不過在刺青前仍須三思，以免後悔需再次承受肌膚之痛。中國一位男子花了數百萬禮金娶老婆，未料兩人洞房時，男子驚見老婆大腿上的刺青立刻崩潰，原來老婆將前男友的名字刺在腿上，令他難以接受。
根據「網易新聞」報導，男子稱自己花了數十萬人民幣（約新台幣數百萬元）禮金，將老婆娶回家，但婚禮當晚卻發現老婆大腿上有一個人名刺青，男子察覺有異，立刻詢問，未料老婆不斷推託稱，那只是閨蜜的名字，但男子不信，便暗中詢問調查。
他詢問老婆的朋友刺青名字究竟是誰，結果對方竟表示是老婆前男友的名字，男子當場爆氣，要求妻子去掉刺青，不過走訪了多家刺青店都無法消除，使男子每天仍要看著老婆前男友的名字入睡，令他相當崩潰，感到噁心。
消息一出後，不少網友留言稱，「可以把有名字的地方扒掉」、「雖然是認識你之前的事，既然分開就應該雷射去掉」、「你老婆要在乎你的想法，自己應該想辦法弄掉」、「花了幾十萬，結婚當晚才看到大腿，這不科學啊」。
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