搶購茅台酒出奇招！陸網友靠一項「神器」加快手速

茅台在中國大陸有價有市，炒價居高不止，與此同時，自2019年起，天貓超市與茅台建立深度合作，開始在其平台上供應平價茅台。

網上近日就流傳片段，竟然有網民出動「筋膜槍」去搶購茅台，借助其高速震動以提升手速，堪稱無所不用奇極。

天貓超市就在回應中強調「此法不可靠」，而且有受傷的可能性，希望廣大消費者理性購物。天貓超市同時提醒，一些所謂的搶購軟件、黃牛軟件可能暗藏木馬病毒，使用的話將面臨私隱、財產安全等多種風險。

天貓在聲明中強調不應該使用「筋膜槍」。（微博）

天貓超市重申是堅持「茅台是喝的不是炒的」理念，針對機器、「眾包」、人肉等黃牛行為分別部署不同的防控體系，同時會全鏈路紀錄每一瓶茅台的流向，並保持平價供應。

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文章授權轉載自《香港01》

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