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湖北女遭家暴多年受不了 離婚調解期慘遭丈夫「斧頭斬首」

香港01 / 撰文／陳進安
湖北一名女子因不斷忍受家暴，與丈夫陷入離婚調解期，未料在這期間，竟被丈夫用斧頭砍死身亡。 圖擷自南方Plus
湖北一名女子因不斷忍受家暴，與丈夫陷入離婚調解期，未料在這期間，竟被丈夫用斧頭砍死身亡。 圖擷自南方Plus

中國大陸湖北陽新縣近日發生一宗慘案，36歲女子小芳與丈夫余某處於離婚調解期，不過余某竟在心生不滿下，用斧頭砍向小芳頭部，後者最終送醫搶救後不治。警方今（15）日發通報指出，事件是雙方因離婚財產分割引發糾紛所致，疑犯案發後已投案自首

小芳的姐姐闞某表示，小芳2014年經相親介紹與余某組建家庭，二人育有2個小孩，一個5歲，一個6歲，均上幼兒園。可是今年40歲的余某雖然表面看起來很老實，實際上卻非常大男子主義，導致小芳生前一直遭遇家暴。余某經常會用腳踢小芳頭部，還扯着其頭髮往牆上撞，社區居民都知道他有暴力傾向，甚至疫情期間仍多次毆打妻子。

因為難以忍受家暴，小芳多次提出離婚，經過拉鋸，雙方終在去年2月簽署了離婚協議。不過余某卻多次反悔，不願配合辦理手續，更威脅小芳如果堅持離婚就會把她毀了，「我得不到你也不會讓別人得到你」。闞某表示，小芳可能有預感自己會被殺害，更專門寫下了遺書。

由於余某反覆無常，小芳無奈之下將其起訴到法院。去年7月，陽新縣法院作出調解，稱若男方再有家暴行為，則支持女方離婚訴求，房產亦歸女方。不過余某並未收斂，繼續家暴，迫使小芳決定帶上小孩去武漢打工，同時繼續向法院提交相關證據及材料。

至事發於今年1月8日，受法院傳喚，小芳在法院工作人員陪同下回到家中，明確房屋產權細節，為開庭作準備。余某一開始稱不到場，惟在小芳準備離開時，他突然出現並手持一把新買的斧頭朝妻子頭部亂砍，導致其血肉模糊地倒在血泊中，震驚眾人。

最終，搶救3天後，小芳還是撒手人寰。她去世當日，男方親屬曾帶着2個孩子到醫院看了最後一眼，場面令人心酸。目前小芳遺體正等待火化，至於疑犯余某已經被警方控制，案件正進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

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