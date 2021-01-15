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丁真吸菸人設崩？ 陸官媒補刀：網紅不是一旦擁有，天長地久

香港01 / 撰文／葉琪
四川一名20歲的康巴藏族青年丁真，因外表激似男星吳彥祖而在網上火速爆紅。新浪微博
四川一名20歲的康巴藏族青年丁真，因外表激似男星吳彥祖而在網上火速爆紅。新浪微博

一夕爆紅的四川甘孜州理塘縣藏族男子丁真，雖被封為「甜野男孩」、號稱「不抽煙、不喝酒，也不喝碳酸飲料」，近日卻有吸煙影片流傳在外，引發爭議。

丁真及其所屬公司事後均發聲明道歉，並解釋只是出於好奇吸食電子煙。

對此，中國官媒《央廣網》發文評論丁真吸煙一事，直指「網紅不是『一旦擁有，天長地久』，綜合素質決定能走多遠」。

丁真在影片內抽電子菸，引起爭議。圖／影片截圖
丁真在影片內抽電子菸，引起爭議。圖／影片截圖

評論稱，誠然，依照國家法律，成年人在私人空間吸煙不違法，但是眾所周知，吸煙有害健康，「所以就公序良俗而言，公眾人物在公眾場合吸煙是一種『惡趣味』，總是會遭到社會非議，使自身形象受損」。文章認為，尤其對丁真而言，純真、陽光、健康的「人設」是他迅速走紅的關鍵，「丁真『不吸煙、不喝酒、不喝飲料』更是理塘方面強力push給公眾的標籤。丁真如今的『吞雲吐霧』實在是打臉」。

評論續指，丁真從小生長在貧窮落後地區，沒有上過學，年僅19歲，要求他成為網紅之後，立即有「公眾人物」意識恐怕強人所難，「但是，簽下丁真為代言人，打算通過丁真的好形像促進當地文旅事業長久發展的理塘文旅有限公司難道也無此意識嗎？難道公司沒有預想到丁真如此炙手可熱，隨手拍他視頻的粉絲或『路人』無處不在嗎？難道公司沒有給予『一張白紙』的丁真必要的培訓和叮囑嗎？」

文章批評，事後丁真所屬公司的回應「讓人無語」，「丁真嫻熟的吸煙動作表明他是『老煙民』，公司負責人卻說只是『小孩子』、『試了一下』。電子煙含有尼古丁，世界衛生組織明確表示青少年不要接觸，公司負責人卻說『電子煙不是煙』。這種開脫是不是太『純真』了？」

文章更稱，丁真所屬公司理塘文旅有限公司在面對危機事件時顯然欲蓋彌彰，相當失分，與其用謊言搪塞，不如向社會真誠道歉，為丁真和公司求得諒解，「照現在的一通『騷操作』，丁真可能真有了成為『曇花』的危險」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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