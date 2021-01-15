快訊

德國老媽要退休：「後梅克爾時代」的三男選擇題？

疫情下為澳網還在飛！盧彥勳PO登機照嘆：可能是最後一年了

倡導就地過年標語太重口味 「喪盡天良」說法惹議

中央社 / 台北15日電
圖為黑龍江省會哈爾濱市14日安排民眾接受核酸檢測。中新社
圖為黑龍江省會哈爾濱市14日安排民眾接受核酸檢測。中新社

中國多地近日疫情轉趨嚴峻，許多社區或企業積極宣導「就地過年」，有些標語訴諸感情牌，但未考慮用字遣字，警告「帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良」，引來網友批評太惡毒。

綜合香港星島日報等陸港媒體今天報導，為避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情隨著春運擴散，中國國家發改委等多部門日前發布意見，要求各地、各單位積極引導錯峰出行，倡導職工就地過節，29個省市區隨後發出「就地過年」倡議。

不過，春節回家是許多出外工作者每年的頭等大事，勸人不返鄉並非易事，一些社區或公民營企業近日因此掛出各類宣傳標語，有些動之以情，例如「留在當地過個年，不給家人添麻煩」「今年春節不回家，過完春節看爸媽」「沒有攀比，沒有糾結，唯有留守，逃過此劫！」「是否被逼婚？是否被相親？何以解憂，唯有留守！」

除了打感情牌，還有經濟誘惑，包括「今年過年不回家，二月收入更可觀」「今年過節不回家，待在公司掙錢花」「回家是冒險，錢包還會扁！過年留公司，親情不會減」。

但有些標語則難以讓人認同，例如「帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良」。有網友說，這類標語太惡毒，缺少溫情。

中國多地疫情近日趨嚴，出現「多點散發」現象。官方通報，昨天大增144例確診，其中本土病例達135例，最嚴重的河北省有90人染疫，其他分別是黑龍江43例、廣西1例、陝西1例。

疫情 春節 新冠肺炎

延伸閱讀

春節近了　溪湖鎮千組名家春聯大方送

春節近求財象徵東漢古文物「搖錢樹」 故宮南院展吸睛

春節加強安全維護工作 中市警局開跑

大陸計畫春節前 完成5,000萬人新冠疫苗接種

相關新聞

倡導就地過年標語太重口味 「喪盡天良」說法惹議

中國多地近日疫情轉趨嚴峻，許多社區或企業積極宣導「就地過年」，有些標語訴諸感情牌，但未考慮用字遣字，警告「帶病回鄉不孝兒...

拆違建掉出屍體！ 揭20年前房仲殺客戶「水泥藏屍」真相

起貪念竟殺人水泥藏屍20年！一名王姓房仲夥同另一名鄭姓男子，殺害兩名委託賣房的獨居屋主，將屍體以水泥封藏牆壁裡，還侵吞賣房款。兩人謀財害命的惡行，直到20年後藏屍的建築被因違建遭拆除，遺體被挖出才曝光。

肯德基換環保木勺 網友：醃入味也盛不了湯

中國史上最嚴「限塑令」今年元旦起生效，包括肯德基、麥當勞等速食業者也把常用的塑膠湯勺改換成木勺。但網上卻有網友抱怨，肯德...

海南旅遊 去年創6500萬人次

海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長孫穎14日表示，初步估計，2020年海南旅遊接待大陸國內外遊客6500萬人次，實現總收入8...

陸「限塑令」速食業者推木湯匙 網吐槽：根本無法喝湯

被稱為「史上最嚴格限塑令」的《關於進一步加強塑料污染治理的意見》文件正式於今年1月1日在中國大陸生效。為了響應「限塑令」，大陸多間餐廳都將此前常見的一次性塑膠湯匙，換成一次性木質湯匙，麥當勞與肯德基也不例外。

居家隔離糧食短缺 男宰殺市價萬元台幣的金龍魚果腹

河北的新冠肺炎疫情反彈，「重災區」石家莊市要實施封閉管理，居民和車輛如非必要不可離開當區，公共交通停駛。就在居家隔離期間，石家莊一名姜姓男子因家中食材短缺，竟然忍痛把自己養了一年的龍吐珠（亞洲龍魚、金龍魚）煮來吃，吃完還大讚味道很好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。