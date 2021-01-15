倡導就地過年標語太重口味 「喪盡天良」說法惹議

中國多地近日疫情轉趨嚴峻，許多社區或企業積極宣導「就地過年」，有些標語訴諸感情牌，但未考慮用字遣字，警告「帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良」，引來網友批評太惡毒。

綜合香港星島日報等陸港媒體今天報導，為避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情隨著春運擴散，中國國家發改委等多部門日前發布意見，要求各地、各單位積極引導錯峰出行，倡導職工就地過節，29個省市區隨後發出「就地過年」倡議。

不過，春節回家是許多出外工作者每年的頭等大事，勸人不返鄉並非易事，一些社區或公民營企業近日因此掛出各類宣傳標語，有些動之以情，例如「留在當地過個年，不給家人添麻煩」「今年春節不回家，過完春節看爸媽」「沒有攀比，沒有糾結，唯有留守，逃過此劫！」「是否被逼婚？是否被相親？何以解憂，唯有留守！」

除了打感情牌，還有經濟誘惑，包括「今年過年不回家，二月收入更可觀」「今年過節不回家，待在公司掙錢花」「回家是冒險，錢包還會扁！過年留公司，親情不會減」。

但有些標語則難以讓人認同，例如「帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良」。有網友說，這類標語太惡毒，缺少溫情。

中國多地疫情近日趨嚴，出現「多點散發」現象。官方通報，昨天大增144例確診，其中本土病例達135例，最嚴重的河北省有90人染疫，其他分別是黑龍江43例、廣西1例、陝西1例。