拆違建掉出屍體！ 揭20年前房仲殺客戶「水泥藏屍」真相

起貪念竟殺人水泥藏屍20年！一名王姓房仲夥同另一名鄭姓男子，殺害兩名委託賣房的獨居屋主，將屍體以水泥封藏牆壁裡，還侵吞賣房款。兩人謀財害命的惡行，直到20年後藏屍的建築被因違建遭拆除，遺體被挖出才曝光。

根據大陸媒體《看看新聞》報導，1998年時一名王姓男子在上浦東開設房仲公司，並找來一名鄭姓男子合作，共同策劃謀害2名意欲委託賣房的獨居屋主，將兩人騙進公司後殺害，把屍體藏於公司牆壁裡，再以水泥封住隱藏掩飾。之後持原屋主證件出售房屋，侵吞房款8萬多元人民幣（約新台幣36萬元）。

20年後，直到2018年年底，該棟藏屍建築被認定是違拆遭勒令拆除，工人使用大型機具破壞牆壁時，掉出兩具遺體，嚇得立刻報警，才讓事件曝光。警方經調查，認為王男和鄭男涉嫌重大，逮捕送辦，最終，王男遭判處死刑、鄭男緩刑2年。

根據報導，其中一名受害人家屬，20年來從未放棄希望，不斷地尋找失蹤的親人；而另一名受害人因和家庭關係不是太好，家人以為他賣了房子，帶著錢遠走他鄉逍遙去了，沒想到早在20年前就慘遭殺害。